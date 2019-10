Awena Cozannet, une artiste qui en découd avec les frontières

« … Ce sont des mots rongeurs (les mots interdits) de langue : comme des vers qui ne cesseraient de trouer la nappe symbolique, ils trahissent l’incapacité de celle-ci de recouvrir parfaitement le réel…. c’est précisément à travers les trous de la nappe symbolique que le réel se laisse halluciner.

Bien sûr, même en dehors du "lac", nous nageons ici en pleine métaphore. Mais telle est la condition humaine - et telle, aussi, la condition nécessaire de tout langage. En effet, le penchant des êtres humains à percevoir la réalité extérieure comme une métaphore de leur corps, et les forces qui animent la nature comme isomorphes de leurs pulsions, font de la langue quelque chose d’absolument subjectif… Ils (les mots) nous paraissent "neutres", alors qu’en fait ils ne sont que neutralisés. « Les vérités sont des métaphores qui ont été usées, écrit Nietzsche, et qui ont perdu leur force sensible. »

À Annecy, elle continue d’en découdre avec les frontières physiques et avec celles de la pensée. La configuration du lac et des montagnes lui inspire des formes qui mêlent pleins et vides, lignes sensuelles pour former des sculptures destinées à épouser le corps, exo squelettes de la pensée et de l’esprit .La frontière marque ce qui est entre, à la limite. Elle évoque un entretien avecdont voici un très court extrait :_ Dans le film que vous a consacré Raphaël O’Byrne, vous citez Wittgenstein « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire. »_ J’ai renversé cette phrase en « Ce dont on ne peut parler, c’est cela qu’il faut dire. »Le travail d’Awena réveille un autre écho, ces phrases detirées de. Ne pas dire ? Dire entre, au milieu, à la frontière ?