Annecy Lac Photo : faire de la photo un regard

En 2016 a germé l’idée qu’il faudrait célébrer en 2018 le cinquantenaire duSouvent, à l’approche de la cinquantaine, les gens pensent déjà à une retraite dont ils voient d’ailleurs l’horizon reculer de plus en plus. Il s’est produit l’inverse pour le Photo Club d’Annecy qui a décidé d’une nouvelle naissance afin de relancer toute son énergie, de gagner en visibilité et de toucher le plus grand nombre possible de gens, amateurs ou non de photo.Une nouvelle naissance ? Celle d’une association jumelle,), reconnue d’intérêt général culturel, afin d’organiser tous les deux ans un festival photo.Il est possible de suivre les activités d’ALP sur Facebook, sur Instagram et sur le site www.annecylacphoto.com Un concours s’est tenu de février à juin 2018, qui a permis de recevoir une quarantaine de dossiers sur le thème de l’altruisme. Parmi ceux-ci le jury a retenu les lauréats dont les photographies seront exposées au centre Bonlieu.Ce festival a pour ambition de donner au média que constitue la photo une visibilité dont bénéficient déjà à Annecy, l’une des villes les plus photographiées de France,le cinéma, le sport…