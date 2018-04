Alain Robert, un homme libre

Dans « Esquisses » Jean-François Billeter écrit « …un homme est d’autant plus libre qu’il a conquis plus de pouvoir d’agir et qu’il est par conséquent capable d’agir de façon nécessaire dans un plus grand nombre de circonstances. »



Car chacun doit répondre à une nécessité intérieure. De cette adéquation entre l’action et la nécessité naît la liberté et, pourrait-on dire, une forme d’esthétique. On a alors en tête les paroles d’une chanson d’Hervé Christiani « Il est libre Max, il est libre Max ! Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu voler. » Un homme est libre parce qu’il réalise ses rêves et escalade à mains nues, sans cordes, des tours, des hôtels, une pyramide, une abbaye, un pont, un opéra, une banque, un obélisque…un peu partout dans le monde et qu’en affrontant ces édifices ce sont ses propres limites qu’il repousse.



Voici ce qui pourrait tenter de définir Alain Robert, qui a bien voulu s’entretenir avec nous.



Alain Robert, comment pourrait-on appeler les escalades que vous réalisez : des défis, des exploits, des performances ?

Ce n’est pas très facile à expliquer, sinon que je suis un grimpeur. J’ai commencé à grimper à l’âge de onze ans, majoritairement sans corde. Au lieu de continuer sur des rochers, en montagne, à partir de 1994, je me suis mis à grimper sur des buildings.



Est-ce que vos activités consistent aussi à braver l’interdit, à provoquer ?

Ce serait le petit plus pas déplaisant, surtout dans notre société de plus en plus protégée, hyper sécuritaire. Oui, c’est un peu un pied de nez à la société actuelle, mais ce n’est pas parti de cette intention.

J’ai reçu une demande commerciale pour grimper des gratte-ciel à l’époque où je réalisais des choses très dures, au plus haut niveau mondial, sur des falaises, sans corde. Une boîte m’a contacté pour me demander s’il ne serait pas possible de réaliser la même chose sur des gratte- ciel. J’avoue que je ne m’attendais pas à ce type de proposition, mais on me payait un voyage aux USA. Je me suis dit « Pourquoi pas ? » Nous sommes allés à New York, Dallas, Chicago et Houston. J’ai repéré un certain nombre de buildings grimpables et tout a commencé comme ça. Sector, la boîte qui m’avait contacté, avait des liens avec un team de gens de l’extrême dans plusieurs disciplines. Avec moi, on comptait réaliser un documentaire qui apporterait une nouvelle dimension, d’où les gratte-ciel.



Au départ c’était une commande et c’est devenu une façon de vivre ?

Eux voulaient le faire légalement. Ils se sont chargés des autorisations, de payer des gens du cinéma mais ils ne sont arrivés à rien. Fiasco total alors qu’ils avaient investi sur moi pour des repérages, des tournages sur rochers. Ils ont calculé le risque juridique qu’il y aurait à pratiquer sans autorisation et les choses ont démarré comme ça.



Et ce petit côté « braver l’interdit » se retrouve dans d’autres aspects de votre vie, au quotidien, ou bien s’exprime-t-il dans vos exploits ?

Je ne suis pas tellement un mec qui brave l’interdit. D’ailleurs qu’est-ce que ça veut dire ?