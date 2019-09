ASTERS, une fleur, une association très active qui préserve la biodiversité

Notre slogan est « Aujourd’hui pour demain. »

Nous touchons ici à des besoins vitaux parce que nous sommes, avec Paris, le département dans lequel s’exercent le plus de pressions sur nos espaces naturels. Giono disait « Ce dont on te prive, c’est de vent et de soleil, les vrais besoins de l’homme. » Nous en sommes vraiment au niveau du besoin, besoin de s’alimenter, de boire, d’être aimés, entourés, et besoin de nature.Il ne s’agit pas d’une simple photo que l’on prendrait. Les milieux sont capables de résilience, il faut comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd’hui et voir où ils en seront demain. C’est une attention de tous les instants, rythmés par les saisons, par les excès de chaleur dommageables aux réserves d’eau…. ASTERS est aussi en charge de la réintroduction du gypaète barbu, un oiseau dont la reproduction nécessite 7 ans de travail, d’attention.L’évolution climatique a des conséquences sur la flore, sur la faune, sur les risques naturels. Nous n’en avons pas encore saisi toute l’ampleur qui est encore plus rapide dans les Alpes que dans d’autres régions.Le phénomène s’accélère. J’aime bien prendre l’exemple du lagopède, un oiseau de montagne qui change de couleur en fonction de la saison. On le chasse, ce qui est une bêtise monstrueuse. Il a tendance à disparaître à cause de la prédation, à cause des pratiques sportives (elles ont leur intérêt mais peuvent entraîner des conséquences sur le milieu, comme le parapente, le golf, la répétition des trails, le ski, les raquettes hors piste. Le outdoor, utile économiquement , nécessite de trouver des équilibres). Même si on protège le lagopède des activités humaines, il va disparaître à cause du réchauffement climatique qui le pousse à monter en altitude, là où les milieux ne sont pas adaptés à ses besoins. Mais revenons directement à la question de l’eau. L’un de nos chercheurs travaille sur les glaciers, leur fonte rapide va entraîner des manques en eau pour les activités humaines.Le lac d’Annecy est alimenté par quelques rivières, le Laudon, par le Biolon et principalement par l’Ire et l’Eau Morte, qui viennent des Bauges via les marais de Giez, Faverges, Doussard, la réserve du Bout du Lac, c’est pourquoi il faut impérativement préserver ces zones. Nos ressources en eau se constituent à des dizaines, voire des centaines de kilomètres, d’où la nécessité de préserver aussi le bassin versant de l’Arve.ASTERS existe depuis 43 ans, nous l’avons signalé, nos bases de données remontent loin dans le temps et nous travaillons dans le cadre de différents réseaux : les réseaux alpins, les réseaux des grands lacs, Alparc qui s’étend jusqu’à la Slovénie, le réseau des Conservatoires, celui des Réserves. Ceci nous permet de confronter nos expériences, nos recherches. Il est impossible de dire « On va gérer notre petite mare à canards, et le reste on s’en fiche ! »Les phénomènes qui nous frappent sont à l’échelle de la planète. Il a été démontré que la catastrophe de Tchernobyl a laissé des traces dans les lacs d’altitude, au beau milieu de réserves ! Et l’on retrouve dans ces lacs de la pollution au plastique, comme en Méditerranée ou dans les Océans