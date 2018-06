7° Coup de théâtre pour les Agitateurs de Rêves

www.agitateursdereves.org

Pique-nique en blanc des Agitateurs ce jeudi 28 juin 2018, 19 heures, Jardins de l'Europe, Annecy

Plus les Agitateurs s’agitent, plus ils s’enracinent. Au fil des années leurs actions s’ancrent dans le territoire et créent de nouveaux liens.Désormais les quartiers du Grand Annecy ont réellement trouvé leur place dans ce cocktail culturel et social, les jeunes talents émergent lors des Coups de Théâtre et y reviennent en artistes confirmés, comme Alexia Hébrard. Les Agitateurs deviennent des Agitacteurs.Les parrains de cette nouvelle édition qui se déroulera du 8 au 16 septembre 2018 sont Shirley et Dino, des artistes parmi les autres et non au-dessus, comme ils se définissent.9 jours de culture pour tous, de nouveaux lieux, 65 comédiens, 34 rendez-vous, des entrées libres (dans la limites des places disponibles).Quelques mots saisis à la volée lors de la présentation de cette nouvelle édition par Maud de Cointet et Arnaud Delaunay :Folie. Poésie. Finesse. Interrogation. Coup de cœur. Déjanté. Drôle. Amour. Haine. Ferveur. Explosion….Avec les Agitateurs de Rêves, l’objectif est de garder ou de retrouver son âme d’enfant pour découvrir ou redécouvrir les grands textes du théâtre redynamisés. Une véritable chasse au trésor comme l’illustre la carte imaginée par l’équipage pour cette croisière début septembre 2018.