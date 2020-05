Yves Cusset, confinement et dilatation

« Je me nourris des infos essentielles de la journée et je repars à autre chose. Je suis un spectateur lambda. »

La conversation roule d’abord sur les contradictions, les redondances de l’information en ce moment et sur la difficulté de trouver, de discerner les bonnes sources en la matière.J’ai été sollicité pour faire partie d’un collectif qui écrit non pas sur la pandémie mais sur ce que cette situation exceptionnelle révèle en nous de pensées enfouies, sur le confinement prétexte et non contexte. J’ai donc écrit un texte de trois pages pour répondre à cette sollicitation mais j’ai toujours besoin de temps pour écrire en vue d’un spectacle. Il faut une distance par rapport à cet événement dans lequel nous sommes confinés, enfouis. On baigne dedans et il est nécessaire d’en sortir et de prendre du recul.Elle me faisait rire au début. Le terme est apparu assez brutalement sans qu’on sache trop d’où il venait. Il appartient, je crois, au langage de l’épidémiologie et soudain une bascule se fait et les mots changent de sens. Pour moi, l’expression relève plutôt d’un lexique plus ou moins bourdieusien, elle traduit les stratégies de distinctions sociales les unes par rapport aux autres.Je ne suis pas forcément en désaccord même s’il est peut-être préférable de dire distanciation physique mais ça nous permet de rappeler le sens premier de "social" qui nous ramène à notre socialité élémentaire ; il faut mettre de la distance dans la socialité ordinaire. Et en fin de compte le terme m’a paru plus pertinent que "distanciation physique" autour de laquelle la socialité n’est pas structurée. Les rapports sociaux vont devoir se redéfinir sur la durée. Il va falloir prendre de la distance non seulement par rapport aux autres mais aussi par rapport à nos habitudes sociales. Il y a donc un double sens.Même dans mon livre sur le rire je suis un défenseur du rire mou, je rends justice à la mollesse et à la dilatation, pas forcément à l’ennui mais à ce qui remonte avec l’ennui, cette capacité de l’être à s’étendre mollement dans le temps, à le laisser s’étendre. Le confinement favorise cette temporalité-là, cette durée intime. C’est amusant parce que les gens se dilatent. Il y a d’un côté une distanciation sociale liée à un état d’urgence, des individus engagés dans la lutte qui génère un temps hyper tendu et de l’autre le temps du confinement qui, à l’inverse, est celui de la dilatation. Pour le philosophe le second est un peu celui où l’on s’installe en soi-même, le temps dequi s’autoconfine pour écrire sesDescartes se confine vraiment. Le temps de l’écriture est le temps de la dilatation et il se trouve que j’écris en ce moment un bouquin. J’avais prévenu mon éditeur qu’il me faudrait du temps, que ce serait pour plus tard. Cette écriture entrait dans le registre des choses à faire, mais on n’est plus dans le temps de la procrastination !