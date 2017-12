Une nouvelle page au carnet d’art de Cluny

Dominique Seiz, vous êtes venue naturellement du cours de dessin que vous suiviez à l’ouverture d’une galerie d’art dont l’existence est vraiment justifiée à Cluny, ville d’Histoire, de culture.

Il manquait une exposition permanente d’artistes de la région. Il y en a beaucoup et ils sont pour la plupart méconnus ici-même. Si la galerie peut aider à les faire émerger, j’en serai ravie. Je souhaite aussi exposer des artistes d’autres horizons et créer ainsi une dynamique et une sorte d’harmonie.



Les Clunisois peuvent être intéressés par cette démarche ainsi que les artistes, écrivains, personnes de théâtre et de diverses disciplines artistiques qui apprécient la région et y séjournent régulièrement, sans oublier les touristes.



Je souhaite que ma galerie devienne un lieu de rencontre autour de l’art et de la culture, c’est pourquoi je compte y organiser des lectures de textes littéraires, y produire de la musique… rendre l’art et la culture vivants.