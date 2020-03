Tu Nous Za Pas Vus Productions bien visibles en mars aux Papeteries Image Factory/Annecy

C’est un peu l’histoire de trois associés qui voulaient attirer le quatrième à Arles… et l’inverse qui s’est produit. Thomas Giusiano, Mathieu Rey et Marc Rius n’ont pas résisté aux arguments de Ludovic Habas et du milieu annécien de l’image en mouvement animé par CITIA.

Rencontre avec Ludovic.



Ludovic, vous êtes quatre associés et vous êtes le mousquetaire déjà installé à Annecy.

Et qui ne faisait pas partie de la première société.



C’est donc comme les mousquetaires, trois plus un.

Les trois autres ont été mes professeurs lorsque j’étais étudiant, nous avons toujours gardé le contact. J’ai commencé à travailler en stage avec eux. Nous avions créé une petite série alors qu’ils n’avaient pas encore vraiment lancé leur studio. Par la suite il m’est arrivé de donner des cours dans leur école.



Ces relations prouvent qu’il peut y avoir de bons profs !

L’école et les profs sont exceptionnels. C’est pour cette raison que je suis allé faire mes études à Arles alors que je suis originaire de Toulouse. Par la suite je me suis installé à la périphérie de Genève mais j’avais découvert Annecy par le Festival, ce qui m’a convaincu d’habiter ici. J’ai déménagé alors que je travaillais encore à Genève et puis le trajet quotidien, la qualité de vie à Annecy m’ont convaincu que je devais me lancer seul.