« Triptyque pour un désastre». Après le big bang, les big data.

De la philosophie ? Un moment de psychanalyse partagée ? De la poésie ? Une représentation ? Une monstration ? De la réflexion ? De la réflection ? Du théâtre ? Un miroir réformant ? Un cheminement socialo politico écolo citoyen ? Une prise de conscience avec restitution amplifiée ?Ce triptyque est tout ceci à la fois et donc inclassable. Ce qui contribue à son intérêt.Triptyque, trinité, trois en un et inversement, source de schizophrénie collective…Le jeu et la voix de Silvère y sont au service des textes qui fonctionnent en abyme, citations orales, projections de textes de Bernard Stiegler, Rilke… pris dans le texte de Lucie Danlos.Triptyque poétique, psychanalytique et big datal qui ouvre à la conscience de ce que nous sommes manipulés au point que ce que nous croyons notre liberté est programmé par d’autres.Dans la Chine ancienne on récupérait la merde humaine pour en faire de l’engrais. Aujourd’hui les fientes, chiures, guano, bouses, fumées, crottin, émeuts, pétoulettes… que nous laissons sur le NET deviennent big data revendus à prix d’or par de modernes alchimistes.Notre monde veut réduire le hasard, accroître la performance, optimiser au point que ce développement qu’on appelle le progrès vire à la folie individuelle et collective.Ce que Rilke nomme « l’outil sans l’imagination. »Nous devenons outils de nous-mêmes programmés pour nous enrichir artificiellement de notre propre fange dans une programmation incontournable alors que « chaque fois est unique ».Le Grand Courbe ?La preuve vivante de ce que les chemins courbes, détournés , accidentels, aventureux du hasard sont souvent plus pertinents que la ligne droite de la rentabilité, ce nouveau veau d’or.A suivre sur