Tournoi de Tennis des Petits Princes. Annecy/Marquisats du 28 juillet au 4 août 2018

Pour confirmer cette reconnaissance que vous évoquez, le club d’Annecy accueillera à l’automne 2018 pour la 2° fois consécutive une édition des « Raquettes FFT ».

Effectivement, un tournoi qui rassemble des dames de 4° série, non classées.

Cette année une quinzaine de pays au moins seront représentés aux Petits Princes, dont certains qui sont nouveaux, comme le Mexique, le Brésil.



Donc un tournoi mondial.

Le label est « Tennis Europe », mais le tournoi est ouvert au monde, ce qui est intéressant pour le tournoi et son rayonnement.



Puisque l’image du tennis local se renforce, il faut rappeler cette phase de la Coupe Davis à Albertville. Le Dauphiné-Savoie est l’un des territoires qui propose le plus de manifestations tennistiques pendant l’été. Les Contamines, Uriage, Les Petits Princes à Annecy, bientôt les Raquettes FFT. La région est vraiment porteuse d’événements dans le domaine du tennis.



On aura dans quelques années de nouveau un joueur passé par les Petits Princes et qui défendra la France en Coupe Davis, comme Lucas Pouille.

Oui, mais il faut attendre une dizaine d’années !Et puis ce ne sont pas forcément les vainqueurs du Tournoi qu’on retrouve ensuite. Federer avait terminé 31° sur 32.Mauresmo n’avait pas gagné et Tsonga était en qualifications l’année de notre 1° victoire en Coupe du monde de foot, en 98 ! Je ne l’avais pas vu passer dans les tableaux. Ce qui permet d’associer les événements et les disciplines sportives.