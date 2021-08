The French Mademoiselles, le collectif artistique féminin pas comme les autres

Qui se cache derrière les French Mademoiselles ?

MADEMOISELLE « K.T »

Katia est belle & élégante, menant pourtant à la fois activités professionnelles et familiales. Une femme sexy au-delà̀ du cliché, femme française battante valorisant sa qualité́ de vie. Bottée de cuissardes à la Brigitte Bardot, elle a la moue facile, comme la star de cinéma découverte par Vadim. Elle semble la plus espiègle du duo et décoche des bons mots, souvent cruels pour ces messieurs de la gente masculine, avec un sourire à désarmer une horde de machos.



MADEMOISELLE « L »

Lexie à la voix de velours… belle et troublante… Elle n’est pas française mais… américaine. Lexie se revendique pourtant comme la plus pure des parisienne ! Fidèle à sa réputation d'aimer les plaisirs et l'art de vivre. Une French Mademoiselle quoi... Mais avec accent qui impose encore plus fort son statut de « Frenchic », soit « french » et « Chic » même si ce petit accent trahi son origine… Un accent encore plus charmant que de coutume… De ceux qui vous font craquer et vous emmènent au bout du monde.



MONSIEUR JACQUES

Compositeur et directeur musical, il joue de tous les instruments mais avant tout de la basse et de l'accordéon. Il a prêté́ son talent aux artistes français les plus connus avant de se sublimer pour offrir le meilleur groove de cette pop made in Paris.



MONSIEUR JACKY

Pianiste diabolique qui fait fondre tous les cœurs lorsque ses doigts touchent un piano, il compose avec son âme damnée pour nous offrir ces mélodies imparables à l'accent tellement français. Ensemble, ils forment ce collectif : The French Mademoiselles… Drivés par ces deux chanteuses indépendantes et anticonformistes qui canalisent l'essence de la parisienne et pourraient vite devenir la référence du sarcasme trendy feminin français…