TERABAK DE KYIV, Un spectacle qui fait se lever le public

Dès le titre, la troupe annonce la couleur : il s’agit d’un spectacle qui se lit et s’apprécie dans et avec tous les sens. A travers les figures qu’effectuent les mots, les acrobaties des notes musicales et des voix, la syntaxe des gestes, des pirouettes, des chutes qui deviennent paradoxalement des figures réussies.



Rater pour réussir. Se reprendre. Donner plus de sens à la maîtrise grâce à des approches approximatives car dans cet intervalle résident la poésie et l’humour.



Perdre l’équilibre pour être libre, échapper à la pesanteur dans un enchaînement qui tient de la métaphore filée. Prendre le sens à l’envers, le monde comme un palindrome du genre TERABAK/KABARET. Jouer de la diérèse pour allonger le discours ou une figure et produire des alexandrine de 14 pieds, de la synérèse pour raccourcir l’acrobate.



Prouesse gymnique et poétique.



Un KABARET qui fait se lever le public !