Steve Angello en tête d'affiche du Festival Pharaonic 2018 !

STEVE ANGELLO



Il a été un des trois piliers de la Swedish House Mafia. C’est une légende vivante dans le monde de l’électro qui vient d’être consacrée par plusieurs medias comme meilleur « Artiste de l’année 2017 » et il est headliner des plus grands festivals du monde (Coachella, Ultra Music Festival, Tomorrowland, Amsterdam Music Festival …). Un show qui restera dans les mémoires.





KUNGS



Il a raflé les Victoires de la musique 2017 catégorie « Album de musiques électroniques », a obtenu le prix de la « Meilleure révélation française » aux Fun Radio DJ Awards 2016, a remporté le NRJ Music Awards 2017 de « DJ de l’année », et, avec « This Girl » et totalise plus de 460 millions d’écoutes sur Spotify. Il est à 21 ans le "frenchy" en vogue.





W&W



Actuellement classé 14ème au TOP 100 DJs de DJ Mag 2017 et en tête d’affiche des plus grands festivals de la planète (Ultra, Tomorrowland …), le duo W&W suivi par plus de 5 millions de fans sur Facebook, fera trembler les murs de Pharaonic !





MARTIN JENSEN



Suivi actuellement par plus de 9 millions d’auditeurs par mois sur Spotify, avec un titre « Solo Dance », véritable tube écouté plus de 395 millions de fois, et un titre « Wait » en playlist Fun Radio, le DJ danois Martin Jensen est actuellement classé 70ème dans le TOP 100 DJs de DJ Mag.





MIKE WILLIAMS



Il vient de rentrer à la 60ème place du TOP 100 DJs de DJ Mag 2017, le jeune néerlandais Mike Williams sous contrat avec Spinnin’, suivi par près de 5 millions d’auditeurs par mois sur Spotify, qui a signé avec Tiesto le tube « I Want You », va faire vibrer les pharaoniens avec ses sons EDM ! Il vient de sortir il y a quelques jours son nouveau titre « Lullaby » avec R3HAB.





HUGEL



Nouvelle sensation de la scène house/pop européenne, nominé cette année dans la catégorie « Meilleure Révélation Française » aux Fun Radio Dj Awards 2017, il enchaîne les dates aux quatre coins de l’Europe, avec notamment David GUETTA, et son dernier titre avec Robin Schulz « I Believe I’m Fine » est déjà un tube !





BORIS WAY



Nominé dans la catégorie « Meilleur Nouveau Talent 2017 » par DJ Mag pour les DJ Best Of French, Boris Way est actuellement playlisté par les radios nationales avec son tube «Your Love » et aura le privilège d’ouvrir le festival.



2 artistes régionaux seront en warm-up dès l’ouverture des portes à 18h30.





