Shirley et Dino vont semer l’agitation à Annecy !

Jean Rochefort, le gentleman à la moustache, est parti jouer sur d’autres scènes. Shirley et Dino seront les parrains du prochain Coup de Théâtre que les Agitateurs de Rêves commencent à mitonner pour septembre prochain.



S’est tenue à Paris le 9 mai une conférence de presse/séance de travail avec le couple à géométrie variable mari/femme-cousine/cousin le plus célèbre du PAF.



Il y a été question d’appropriation culturelle, d’absence d’élitisme, de la joie du partage, d’un état d’esprit qui repose sur l’échange, de la simplicité.



La moustache de Jean Rochefort en a frémi d’aise et on a retrouvé l’éclat de son œil malicieux dans ceux de Shirley et Dino.



Pour qu’un couple dure, il lui faut des scènes, pas forcément de ménage, à deux, à trois avec les Agitateurs et à davantage bientôt avec le public d’Annecy.