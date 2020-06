Shana Pearson : « Chaque morceau est un épisode de ma vie »

Ton dernier clip « Steal You » est à présent disponible. Comment vas-tu Shana ?

Ça va super bien ! Je cours dans tous les sens mais j’adore ça. Je suis heureuse d’enfin pouvoir partager ce morceau ! On l’a réalisé en janvier à Londres avec 2 producteurs et j’attendais le moment opportun pour le sortir vu que c’est un morceau d’été. À la base, on devait tourner le clip en Espagne avec un réalisateur de Paris mais dû à la situation nous avons dû changer nos plans ce qui n’était pas plus mal. On l’a tourné en Suisse avec le réalisateur genevois Indi Casa. Je suis super contente du résultat.



Le clip de « Steal You » te ressemble ?

C’est tiré d’une histoire récente que j’ai vécue et j’avais envie de la mettre en images. Le tournage s’est déroulé sur 2 jours avec une équipe incroyable. On m’a gentiment prêté une magnifique voiture décapotable vintage, une jolie maison et j’avais cette image d’une scène avec des danseurs en bleu sur un fond rose. Tout s’est fait naturellement.