La seule qui vaille est la rentrée qui suit les vacances. Vacances, qui, l’étymologie le confirme, permettent de faire le vide.

La rentrée nous conduit donc vers le plein au point que certains arrivent à en avoir plein le dos… et ras le bol à la fois.



Rentrée plutôt qu’entrée, comme on empile des assiettes et on rempile dans un service ou à l’armée. La rentrée fait partie de ces « marronniers » journalistiques qu’on exploite jusqu’à plus soif quand on n’a pas un attentat, un massacre ou une guerre à se mettre sous le stylo : la semaine du blanc, les soldes, les régimes amaigrissants, l’épanouissement personnel….



Le tout est que ce marronnier-là ne nous fasse pas marrons e que la rentrée politique nous offre de beaux programmes divertissants, des joutes oratoires sachant tout de même que « verba volant, scripta manent », les paroles s’envolent, les écrits restent.