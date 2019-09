Rencontre avec Nicolas Vanier pour "Donne-moi des ailes"

Même si je n’ai pas la prétention de changer le monde avec un film, je veux rendre à la nature ce qu’elle m’a donné pendant 35 ans et le transmettre à cette génération qui est en train de se lever pour nous dire « Vous n’avez pas le droit de continuer comme ça ! » Ce programme est à la disposition de chacun, il suffit de taper reseau-canope.fr › notice › donne-moi-des-ailes

Lorsque j’ai rencontré les acteurs, je ne leur ai pas parlé des personnages mais de l’aventure qu’on allait vivre. Je leur ai dit que le patron du film, ce seraient des oiseaux et qu’il faudrait avoir ce respect, cette humilité indispensables dès qu’on est dans la nature… ce n’est pas la qualité première des gens de cinéma. Le tournage a été fabuleux parce que toute l’équipe a partagé cet esprit : être au service des oiseaux qui étaient les héros du film.En revanche il a fallu obtenir de nombreuses autorisations de tournage avec des animaux. Il en faut 40 en France là où une seule suffit dans d’autres pays et les choses sont encore plus compliquées lorsque l’on ne rentre pas dans les cases préétablies. Il a été compliqué aussi d’embarquer tout le matériel nécessaire au tournage sur un ULM, c’est-à-dire un appareil propulsé par un moteur de tondeuse à gazon. Lorsque l’on filme de très près une oie, il se produit un phénomène de stroboscopie à cause du mouvement des ailes. Un énorme travail a été nécessaire pour l’éviter.Un autre type de problème. Un matin de lumière de rêve les oies s’envolent… et plongent pour se planquer dans les roseaux parce qu’elles ont pris notre drone pour un rapace. Faire face à ce genre de problème est passionnant pour moi.C’est que j’aime raconter des histoires, créer des personnages, des trajectoires [à prendre à tous les sens du terme !] comme celle de cet ado d’aujourd’hui qui passe ses journées sur un écran vidéo dans un monde irréel et artificiel et qui va s’ouvrir au monde. Après avoir fait tant de documentaires j’ai un profond plaisir à réaliser des fictions.Un tiers des oiseaux a disparu du ciel européen, le second tiers va disparaître. La question est de savoir si on a envie de sauver le dernier tiers et de savoir si nous avons envie que dans vingt ans on puisse encore entendre des oiseaux chanter au printemps. Avec la Ligue des Oiseaux, le Museum d’Histoire Naturelle et d’autres partenaires, nous avons fabriqué un grand programme d’éducation à l’environnement accessible à tous et qui permet aux enseignants de travailler sur plusieurs matières à partir du film en identifiant les causes de la disparition des oiseaux, et au-delà des causes de trouver des solutions. Le plus énervant est que ces solutions existent, bien au-delà du problème des oiseaux : c’est une affaire de volonté qui concerne le réchauffement climatique, la biodiversité, l’épuisement des ressources naturelles…Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité l’accélération de la vie est telle qu’on se trouve en décalage. Autrefois, un grand-père apprenait à son petit-fils à pêcher la grenouille et s’effectuait dans ce temps partagé un passage de valeurs, d’expérience de vie. Le film me permet de traiter le désarroi d’un père et d’un fils qui ne se comprennent plus et qui vont se retrouver grâce à quelque chose qui les dépasse. Tous les parents veulent donner des ailes à leurs enfants mais ont peur le jour où ils s’envolent.