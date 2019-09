"Donne-moi des ailes" de Nicolas Vanier

_ Comment on fait pour montrer le chemin à une oie ?

_ Ben, on vole !

Nous avons eu le plaisir de découvriraux cinémas Pathé d'Annecy.est un récit initiatique, un récit fondateur au même titre que les textes mythologies, que l’Odyssée, « Le Voyage ».Un voyage géographique, externe, sociologique, éthologique… mais surtout un voyage intérieur.On nous bassine avec la nécessité de réaliser nos rêves ; « Donne-moi des ailes » nous replace au sein de notre désir vital, essentiel, qui centre notre vie et lui donne sens.Si le film deapparaît manifestement comme un conte qui se réfère au livre de« Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède », il est tout autant un reportage sur la lourdeur de l’esprit administratif qui plombe la société des hommes, ces drôles d’animaux. Un reportage aussi sur la différence, sur les migrants, sur la filiation et la transmission, sur l’écologie qui se doit de se consacrer à l’homme autant qu’à la nature, sur l’école qui coupe les rémiges des élèves qu’elle accueille davantage qu’elle ne montre le chemin vers l’accomplissement de soi comme elle devrait le faire grâce à une discussion permanente : « Guider, se laisser guider. »On a vu à la télévision des reportages sur la migration des oies, certains connaissent et ont lu les travaux de Konrad Lorenz sur l’imprégnation, Nicolas Vanier mixe le tout, y ajoute de la philosophie très digeste, de l’humour, de la poésie, de la sagesse et du bon sens pour créer un cocktail pétillant et frais à déguster en famille. Chacun, suivant son âge, sa culture, appréciera la saveur.Puisqu’il est question de conte…