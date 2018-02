Rencontre avec Martine Le Normand, poète peintre

On ne le sait pas, on le sent.

Oui, c’est une réponse possible. Peut-être appellerons-nous ceci une intuition. A moins que ça ne soit une forme de révélation…



Votre démarche est très poétique puisqu’elle permet une interprétation qui passe d’abord par des sensations et par des émotions.

La poésie et la peinture sont deux façons différentes de m’exprimer. L’une passe par les mots et les sons ; l’autre par le geste et la vision. Elles se complètent. L’important est de me sentir libre dans ces deux formes de création.



Puisque nous parlions de la liberté d’interprétation que vous laissez aux spectateurs de vos œuvres, est-ce qu’il y en a qui vous surprennent ?

Les gens s’attachent rarement à ce qui fonde ma démarche ; ils veulent d’abord comprendre concrètement comment on fait pour faire rouiller un papier qui, normalement, ne rouille pas. Ensuite ils s’intéressent au « sens » que pourrait avoir le tableau. Mais c’est à eux de découvrir leur interprétation ; elle n’est pas donnée d’emblée puisque je ne donne aucun titre.



Vous aller fonder une école (sourire).

Sûrement pas. Même si je le voulais je ne pourrais pas faire deux fois la même chose.



Les interprétations qu’on vous renvoie vous enrichissent ?

Oui, elles m’intéressent beaucoup, même si certains commentaires sont surprenants. Elles donnent une autre existence au tableau et me révèlent parfois un sens auquel je n’avais pas pensé. Le grand intérêt d’une exposition, c’est la rencontre, l’échange.



Vous êtes une adepte des arts énergétiques chinois. Y a-t-il un lien avec vos tableaux ?

J’expose en ce moment dans un centre culturel chinois à Paris où se déroulent des stages de tai ji, de qi gong, de qi dance, et les gens qui y participent me disent que mon travail les nourrit, les dynamise et apporte de la joie. Ce qui me renvoie à mon enfance. A la joie de mon enfance.



Pour revenir à la notion de révélation, on se crée en créant.

En créant, je découvre quelque chose de moi. Certains tableaux me surprennent. Je me demande d’où ils viennent…



On ne parle aujourd’hui que de chiffres, de business plan…votre démarche vous apporte vraiment de la liberté.

Une énorme liberté ! Celle de ne pas penser lorsque je peins, d’abord. Et d’inventer ce qui me plaît, ce qui me vient. Et si ça n’est pas apprécié, tant pis ! Je ne ferais pas autrement parce que ça ne plairait pas.