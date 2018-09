Rencontre avec Charles Le Hyaric qui expose à la Fondation Salomon

Drôle d’impression quand on découvre les œuvres de Charles Le Hyaric à La Fabric, mais voila l’artiste, il va être possible d’approcher l’éternité avec lui.



Cette exposition semble être quelque chose encore en devenir.

Exactement. Mon travail se situe entre limpidité et complexité. Toutes les lignes qui font partie du thème du temps, de l’évolution de la matière s’y entrecroisent. Le lâcher prise est à la rencontre de tout ceci, dans ma façon de faire. Je pars de la matière et quand on s’intéresse à la matière, on s’intéresse à la physique et on s’intéresse naturellement au temps. Cette pièce, par exemple, s’appelle « Derrière le mur de Planck ». Derrière ce mur, ce sont les limites de ce qu’on connaît, les limites de l’univers, celles du big bang. Cette toile est de la moisissure. Je place ma toile avec des liquides, je laisse agir ; la moisissure, qui est de la bactérie donc du vivant apparaît. Ensuite je stoppe le processus dans une sorte de bidouillage culinaire. Je suis parfois plus proche d’un jardinier ou d’un cuisinier que d’un peintre. Avec de la Javel, je tue les bactéries, je retravaille avec de la peinture. Je récupère des strates au quotidien, c’est donc un travail mouvant.



On retrouve le lâcher prise, un jeu, un équilibre entre le hasard et la maîtrise.

Le titre du texte que m’a consacré Ann Hindry pour le prix Salomon est « Entre caresse et coup de poing ». Je chahute un peu la matière, qui me chahute aussi, dans un équilibre de tension et de douceur. Cette série des « Naclo » est issue d’une technique qui associe la peinture et l’eau de javel. Je fabrique mes pots avec mes densités de matière. Je verse cette matière sur les feuilles installées à l’horizontale, elle dessine des formes liquides dont j’accompagne le flux. Mon intérêt pour le temps me conduit vers le flux, vers ce mélange de nécessité et de hasard.



Le tire du livre de Monod vient de Démocrite qui faisait l’éloge du cosmos et du vivant. Il a le premier parlé d’atome et a demandé qu’à sa mort , son corps soit recouvert de miel parce qu’il adorait les abeilles. Cette œuvre rappelle Démocrite, la position allongée fait croire aux gens que je fais référence aux morts alors que, pour moi, c’est plutôt la position pour regarder les étoiles, pour avoir le lien entre la terre et les étoiles. J’ai remplacé le miel par les fleurs qui ont été butinées par les abeilles. Je les récupère dans mon jardin et les fais sécher.