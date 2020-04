Rencontre avec Arnaud Ducret à l'affiche du film "Mine de rien". À voir !

Mine de rien est un film généreux. C’est l’impression qui domine.

Je n’ai été entouré pendant le tournage que de gens généreux. Je crois que ça se ressent aussi parce que le réalisateur, Mathias Mlekuz parle de son enfance à travers ce film. Il aime ces gens, cette région, c’est chez lui, c’est son cœur.

La dimension poétique m’a convaincu de tourner ce film à la fois généreux et poétique qui est un conte social avec de la comédie, un peu d’absurde, de la tristesse, la vie quoi.



Un conte réaliste. Entre le conte et le réalisme, le lien se fait par l’humour et la tendresse.

Lors de la projection à l’Alpe d’Huez-le film a obtenu le Grand Prix. On ne s’attendait pas à ce que les gens soient autant émus par les moments de nostalgie. Ce n’est pas ce que j’avais lu en premier dans le scénario mais tant mieux.



Qu’ont apporté les acteurs non professionnels sur le tournage ?

Ce sont de véritables « gueules ». C’est ce que j’aime quand je regarde un film, ces gueules qui apportent beaucoup de réalisme, de vérité. Tout le monde s’est senti dans la même histoire pendant le tournage.



Le casting est particulièrement juste, chacun est à sa place et puis on peut voir des clins d’œil ici ou là, comme ce moment où le jeu entre Rufus, Hélène Vincent et les sonorités évoque Delicatessen. Mais le personnage principal est le cadre, la mine qui donne tout son sens au reste.

C’est ce qui rassemble tout le monde. Encore maintenant parce qu’il y a eu des drames au fond de la mine et que tout le monde y est noir, sans différences. Tout le monde est à la même enseigne et dépend de l’attention des autres, c’est ce qui fait leur fierté.