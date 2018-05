Prochainement, la 8ème édition de la Fête du Livre de Talloires !

Vingt-cinq auteurs invités. Amusez-vous à les reconnaître sur l’affiche de la Fête du Livre qui devrait s’intituler « Faîtes du livre ! ». Faites du livre le sujet de vos conversations, de votre curiosité et de vos rencontres ces 26 et 27 mai. Celle-ci se déroulera au bord de l'eau, la baie de Talloires étant le théâtre privilégié de la Fête du Livre, organisée par Jean-Marie Gourio, auteur des Brèves de Comptoir et Marie-Laure Goumet des éditions Laffont.

A y bien réfléchir, le livre constitue le lien privilégié entre le passé culturel et patrimonial très riche de Talloires et l’énergie contemporaine qu’y déploient de nombreuses associations.



Vous remarquerez que le groupe des 25 auteurs invités comporte 8 femmes.

Moralité : une femme vaut un peu plus que deux hommes.