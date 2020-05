Paris confiné, un film qui remercie !

À la fin de la vidéo, est écrit « MERCI ». À qui s’adresse-t-il ?

CL : Pendant le tournage, plus ça allait, plus on se rendait compte qu’il fallait que ces personnes figurent dans la vidéo. On voulait qu’elle devienne un hommage. Un hommage à tous ceux qu’on appelle les invisibles. Parce qu’on ne les voit pas, on en parle rarement. Il ne fallait pas que le film ne soit qu’esthétique. Il fallait qu’il puisse expliquer aux générations futures ce qu’était Paris pendant le confinement, dans 30 ans, 50 ans. Printemps 2020 qu’est ce qu’il s’est passé ? Il y avait des images majestueuses d’une ville, oui, mais aussi tous ces gens qui ont continué de travailler, continué de faire vivre la cité. Alors cet hommage qu’on a rendu, c’est aussi un MERCI pour eux.

On voulait vraiment finir par un remerciement, en quelque sorte par cette citation de la ville de Paris : « Malgré les ombres, Paris reste debout ». Encore une fois, et malgré ce confinement, Paris est encore là, avec ses monuments et ses Parisiens.



Vous parlez de faux-semblants dans votre communiqué de presse, c’est à dire ?

CL : C’était de dire que oui Paris est magnifique, à travers son esthétisme, mais il se passait quelque chose derrière. À travers ce faux-semblant qui représente Paris, ses monuments vides, il y a une vie derrière. Paris n’est pas vide. Il s’agissait aussi de dire que ces grands quartiers-là représentaient Paris mais en même temps ce n’est pas là où sont les Parisiens. Il y a par exemple beaucoup plus d’habitants et de vie dans le XVIIIe ou le XIXe arrondissement que dans le VIIIe.