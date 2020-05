Festivals, concerts... le drive-in fait-il son grand retour ?

Un festival à Cabourg en drive in ?

« Nous avons donc réfléchi et souhaitons proposer un événement différent mais plein de surprises romantiques ! » s’exclamait la déléguée générale du festival du Film de Cabourg dans un communiqué de presse. La difficulté est grande pour les festivals cette année. Le 13 avril, lors de son allocution, Emmanuel Macron annonce leur annulation jusqu’à, au moins, mi-juillet afin d’éviter de grands rassemblements de personnes. Face à ces nouvelles mesures, certains ont cherché des alternatives. Le drive-in. « De cette façon, pourraient être projetés à Cabourg (…) les films de la sélection (…) dans des conditions extrêmement sûres sanitairement parlant mais pourtant éminemment romantiques » conclut la déléguée générale. Les organisateurs ont soumis leur requête à la ville ainsi qu’à la préfecture et demeurent dans l’attente d’une autorisation.