Olivier de Benoist, le service public du rire ! Interview

Je voudrais vous poser une question qui me semble fondamentale « Est-ce qu’on apprend à faire rire ? »

Je ne crois pas. Je ne veux pas paraître prétentieux mais je pense que c’est un don. Certains l’ont, d’autres pas. Quand je suis à côté de quelqu’un qui n’a pas ce don, je ris !



Quand on se rend compte qu’on a ce don, il faut le travailler ?

Vous savez, je suis le troisième enfant d’une famille nombreuse. Trois, c’est le bon numéro. J’ai toujours fait rire tout le monde, depuis tout jeune. A cinq, six ans, j’avais cette sensibilité, je sentais le truc qui faisait marrer. Je trouve extraordinaire que certains apprennent à être drôles. Des humoristes qui sortent des bons mots.



Chez certains, on sent effectivement que c’est très travaillé alors que chez vous c’est vivant, ce qui fait que ça passe naturellement auprès du public.

Je pense que j’ai le sens du rire et les gens aiment le partager. Vous remarquerez qu’il n’y a pas de patronymes dans mes spectacles. Même si je fais de l’humour trash, je ne m’en prends pas aux gens. Je préfère ce qui est bien écrit.



Qu’est-ce qui vous fais rire ?

Tout ! J’aime beaucoup le visuel. Je suis un grand fan de Louis de Funès, de Raymond Devos pour l’écriture mais je ne suis pas enfermé dans un type d’humour. Ce que j’aime vraiment, c’est certains sketches davantage que des artistes ; un peu comme pour les chansons : il m’arrive d’en écouter, de les aimer sans savoir de qui c’est.



Vous citiez De Funès, Devos, chaque humoriste a vraiment son univers et sa manière de le faire passer. Du Desproges dit par quelqu’un d’autre, ça ne passerait pas.

Oui, c’est vrai. J’ai créé ce grand personnage d’aristo, qui a une façon de parler assez élégante de par son éducation mais dit de horreurs d’une voix un peu fausse. Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, moi j’ai inventé cette voix et ce personnage sans trop y réfléchir, en jouant.



C’est ce personnage qui permet de faire passer plein de trucs.

J’ai tourné récemment un film avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Le réalisateur avait aimé mes spectacles et me dit « Je cherche un con, j’adorerais que tu le fasses dans le film. » Je l’ai joué avec autant de plaisir que j’ai à être sur scène. Alors que certains se forcent à jouer, j’ai ce truc dans mon ADN. Je suis très heureux de faire du one man show.



A propos de votre spectacle actuel, il est écrit « La langue est riche, il serait dommage de s’en priver…vous citez des mots qui permettent des rapprochements extraordinaires « requin » et « enfant », par exemple.

(Rires). Quand j’ai décidé de ne plus utiliser les mots « femme » et « belle-mère », il m’a suffi d’ouvrir un dictionnaire pour voir qu’il y a au moins 40 000 mots à utiliser. Mais vous m’étonnez parce que d’habitude personne ne lit les dossiers de presse.



Justement, vous opérez un autre rapprochement intéressant entre « frustration » et « récidive ». Votre spectacle s’appelle « 0/40 ». Quarante ans, c’est votre âge. 0/40, c’est un score de tennis. Vous êtes au service et mal barré ; vous êtes fan de tennis ?

Oui, beaucoup. C’est un sport élégant et il y a un point commun avec le one man show, c’est l’échange. Il y a un véritable échange avec le public qui fait qu’on joue différemment d’une représentation à une autre. On ne peut pas jouer tout seul.