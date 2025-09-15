Nino : 72 heures pour renaître

L’équipe Move-On Mag a sélectionné : Nino, un drame intime et universel réalisé par Pauline Loquès avec Théodore Pellerin et William Lebghil. Un film sur l’effroi de l’inattendu, et la manière dont une maladie redéfinit les contours d’une existence. Inspiré de faits réels, il brise le tabou du cancer chez les jeunes adultes ces vies qu’on croit invincibles, frappées par une brutalité médicale qui défie toute logique.



Le papillon, métaphore du premier amour (et du virus HPV transmis lors de cette relation), devient le symbole d’une ironie cruelle : ce qui devait être léger, éphémère, se transforme en une sentence lourde de sens.



72 heures avant la chimio : une plongée dans l’indicible Le film se concentre sur les trois jours qui séparent Nino de son premier traitement. Trois jours pour digérer l’indigeste, pour tenter d’annoncer l’inannonçable à sa famille, ses amis, sa partenaire. Trois jours où le temps s’étire, où chaque détail devient un rappel de la nouvelle réalité.



Pauline Loquès choisit une esthétique sobre, presque documentaire, pour capter l’essentiel : les silences, les gestes inachevés, les éclats de rire qui sonnent faux. Le langage face à l’absurde Comment dire l’indicible ? Le film interroge la puissance et l’impuissance des mots. Nino, se retrouve muet face à l’absurde.



Les dialogues sont rares, souvent interrompus ; les scènes clés (l’annonce à sa mère, la dispute avec son ami d’enfance qui minimise la gravité) se jouent dans des plans serrés, où les visages en disent plus que les phrases.



La bande-son minimaliste laisse place aux bruits du corps (la toux, la respiration sifflante), rappel constant de la maladie.



Pourquoi ce choix par Move-On Mag ? Ce film résonne particulièrement avec les thèmes chers au média : la résilience, la transformation des épreuves en récit, et la quête de sens face à l’adversité. Une œuvre qui questionne sans fard, et qui mérite d’être découverte pour son audace narrative et son humanité crue.