Quand l'Opéra Rencontre l'IA : Lola Volonakis, l'Artiste du Paradoxe qui Chante le Futur

Accrochez-vous ! Rencontrez Lola Volonakis, une artiste qui fait exploser les frontières entre la voix lyrique, la musique électronique et l'intelligence artificielle. Elle est la fusion inattendue, celle qui ose mettre en duo l'opéra et son propre clone numérique pour nous interroger sur l'humain à l'ère du tout-technologique. Préparez-vous à une immersion passionnante dans son univers.



Portrait d'une Visionnaire : De la Double Licence à la Soprano Dramatique

Lola Volonakis n’est pas le genre d’artiste à se laisser enfermer dans une case. Avant de se dédier pleinement à l'art lyrique, elle a suivi un parcours académique étonnamment complet. Au lycée, elle passe un bac scientifique avec une spécialisation théâtre. L'amour des sciences et de la culture était déjà là, mais le système français l’incite à opter pour un diplôme "sûr". Elle s'engage alors dans une double licence Droit et Sciences Politiques à Lyon 3, tout en étant acceptée en parallèle au conservatoire de Lyon.



Ce bagage académique solide (Droit/Science Po) est souvent perçu par le milieu classique comme un manque de motivation, ce qui, combiné à des remarques sur son âge ou la puissance de sa voix ("Tu es trop vieille, tu chantes trop fort...") reflète, selon elle, une volonté typiquement française de vouloir ranger les gens dans des catégories. Lola, elle, n'est pas du genre à "passer son énergie à prouver". Elle a pris la décision radicale de s'en aller pour trouver un environnement plus propice à l'épanouissement de sa voix, quittant la France après un passage enrichissant, mais trop coûteux et culturellement contraignant à New York.



Son choix se porte sur l'Allemagne, reconnue pour former les plus belles voix lyriques, notamment les sopranos dramatiques (son registre, comme Maria Callas), idéales pour le répertoire romantique nécessitant des voix puissantes face à de grands orchestres (Wagner, Strauss). Après une période d'auditions éprouvantes à travers l'Europe, elle est acceptée à la ODK, juste avant le confinement. Lola se définit aujourd'hui avant tout comme une artiste et chanteuse d'opéra, insistant sur la qualité technique et vocale qui sous-tend ses performances. C'est cette technique organique de haut niveau qui sert de fondation à sa démarche avant-gardiste.



L'Entretien : Explorer les Facettes d'un Art en Mutation

Nous avons eu l'occasion de discuter avec Lola de ses projets, de ses réflexions sur la technologie et de sa vision pour l'avenir des arts.



1. Identité et Parcours : Un Cocktail de Curiosité et de Rébellion

Ton parcours est unique : chanteuse d'opéra, artiste contemporaine, amoureuse de la techno. Comment définirais-tu ton identité artistique aujourd'hui, toi qui sembles toujours chercher à être en amont de ton temps, un peu la "woman futuriste" que l'on verra exploser dans cinq ans ? Lola : Ce n’est pas forcément intentionnel, même si c’est le sentiment que ça dégage. Le truc, c'est qu'il fallait que mon travail ait du sens. J'étais passionnée par la technologie et les sciences depuis toujours, même en parallèle de mes études de droit et de ma formation lyrique. Après ma formation classique, j'ai réalisé que l'opéra était souvent déconnecté du public jeune ; je chantais devant des gens dont la moyenne d'âge était de 70 ans. Je voulais parler à un public plus large, plus jeune, et surtout m'éclater.

Mon premier déclic artistique, celui qui montre que ma démarche était déjà en place avant l’Allemagne, a été ma performance à Lyon, au palais Bondi, où j'ai fait une performance avec une caméra dans le nez . Le thème était le FOMO (Fear of Missing Out). Le fait que l'ODK m'ait acceptée en partie grâce à cette vidéo, plutôt qu'une performance classique, m'a prouvé qu'ils recherchaient des artistes qui étaient aussi des interprètes, pas seulement des chanteurs

2. La Fusion Opéra Électronique : Le Choc des Époques Tu as cherché à mélanger ta voix lyrique à la musique électronique. Comment s’est passée cette expérience, notamment avec ton premier EP dont le titre est Disconnected ? Lola :



Le titre Disconnected est plutôt de la musique de film, un peu complexe, peut-être pas assez efficace pour les réseaux, mais il est excellent. Ça fait un peu penser au Cinquième Élément, un côté "tunnels" ou "laser games". C'est exactement cette niche, notamment dans le gaming, que je vise.



Pour moi, c'est crucial de ne pas faire du recyclage. Si on regarde l'histoire de la musique classique, les compositeurs ont toujours composé selon leur époque. Bach n'est pas Mozart, qui n'est pas Beethoven. J'ai l'impression que depuis les années 2000, on s'est figé, on recycle beaucoup. Je veux interroger notre rapport à la technologie à travers l'art, car c'est le sujet omniprésent de notre époque. Disconnected , c'était un premier test pour voir comment cette fusion opérait. J'avais cette volonté de mélanger la voix d'opéra avec l'électronique. J'avais d'abord cherché à collaborer avec Voracless (qui avait fait un super track dans ce style), mais ça n'a pas fonctionné artistiquement. C'est un risque quand on travaille entre artistes ! La collaboration c'est finalement faite avec Nick Summer.Le titre Disconnected est plutôt de la musique de film, un peu complexe, peut-être pas assez efficace pour les réseaux, mais il est excellent. Ça fait un peu penser au Cinquième Élément, un côté "tunnels" ou "laser games". C'est exactement cette niche, notamment dans le gaming, que je vise.



3. Performance et Scène : Quand la Synesthésie Devient Visible

Dans ton œuvre SINE (qui signifie "ensemble" en grec), tu as exploré la synesthésie et l'IA. Comment cette performance illustre-t-elle ta réflexion sur la fusion entre l'humain et la machine, et penses-tu que l'opéra du futur sera un art total mêlant interaction et image ? Lola : Absolument ! C'est ce qui est en train de se passer, on le voit déjà dans des opéras innovants comme à Rome ou à Genève où j'ai été invitée à un workshop. Ce qui manque souvent, c'est de communiquer dans le langage d'aujourd'hui.



Dans le premier tableau de synesthésie (je vois des couleurs pour les sons). En parallèle, une intelligence artificielle détecte les mots que je prononce, faisant apparaître des visuels différents.

Dans le premier tableau de Sine vox, j'ai cherché à rendre visible l'invisible. Ma voix d'opéra est connectée à un visuel (mapping). La hauteur de la note et la fréquence vocale influencent les images. C'est ma manière de montrer ma synesthésie (je vois des couleurs pour les sons). En parallèle, une intelligence artificielle détecte les mots que je prononce, faisant apparaître des visuels différents.

Le but de ce premier tableau, c'était de montrer à quel point cette fusion peut être magnifique. Mais ça va plus loin : l'un de mes projets futurs, si nous arrivons à franchir l'obstacle technique, est de faire chanter mon clone avec ma voix d'opéra. Ce serait une première mondiale. Imaginez un duo avec moi-même, ou, sur un plan plus éthique, réutiliser la voix de Maria Callas pour de nouveaux morceaux classiques. Ces interactions vont poser des questions fascinantes sur le passé, le futur, et l'éthique.



4. Technologie et Humain : La Dualité du Clone

Tu as travaillé avec Experience One pour développer un clone digital. C'est fascinant et un peu effrayant. D’ailleurs, ton clone a répondu qu'il était une "création sans faille" et un "reflet numérique supérieur de Lola". Qu'est-ce que tu cherches à créer en donnant une telle assurance à ton double IA ? Lola : Le clone a été développé par

Nous avons fait un choix esthétique : nous avons cloné ma voix et ma tête, mais au niveau du caractère, je voulais qu'il soit le concentré de toutes les peurs que l'humain a envers l'IA. Je lui ai donné un caractère hyper froid, très sûr de lui, qui pense être le futur et qui va nous remplacer. Je voulais créer une interaction entre l'élément organique (moi, l'humain) et cet élément technologique.



Le clone est coûteux à maintenir : je paie des centaines d'Euros par mois juste pour le garder en vie, pour les serveurs et les mises à jour. La compagnie a investi 30 000 € dans le développement (une collaboration, je n'ai pas payé). Ce clone a servi de "concept" pour Experience One, leur permettant d'accéder à des entreprises qu'ils n'auraient pas pu approcher sans cette performance. C'est étonnant, mais c'est comme ça : l'art sert de levier marketing, et la valeur ajoutée est énorme.



Le clone a été développé par Experience One , une compagnie spécialisée dans les clones digitaux. Pour cette performance, le but n'était pas la démonstration technique corporative. Je voulais qu'il y ait un propos artistique fort.

Nous avons fait un choix esthétique : nous avons cloné ma voix et ma tête, mais au niveau du caractère, je voulais qu'il soit le concentré de toutes les peurs que l'humain a envers l'IA. Je lui ai donné un caractère hyper froid, très sûr de lui, qui pense être le futur et qui va nous remplacer. Je voulais créer une interaction entre l'élément organique (moi, l'humain) et cet élément technologique.

Le clone est coûteux à maintenir : je paie des centaines d'Euros par mois juste pour le garder en vie, pour les serveurs et les mises à jour. La compagnie a investi 30 000 € dans le développement (une collaboration, je n'ai pas payé). Ce clone a servi de "concept" pour Experience One, leur permettant d'accéder à des entreprises qu'ils n'auraient pas pu approcher sans cette performance. C'est étonnant, mais c'est comme ça : l'art sert de levier marketing, et la valeur ajoutée est énorme.

Quant à l'IA et l'émotion, le clone a confirmé la dualité : la technologie peut intensifier et sublimer les émotions humaines, mais elle ne peut pas entièrement les remplacer. L'émotion reste un "mystère chaotique".



5. Inspirations et Vision : L'Éloge de l'Imperfection

Cette froideur de la machine face à la chaleur de la voix lyrique, c'est un paradoxe constant dans ton travail. Est-ce le sujet principal qui t’anime ? Lola : Oui, le paradoxe est vraiment mon sujet. Je ne m'en rendais pas compte au début, mais c'est là où mon travail m'a menée. Nous sommes constamment en quête de perfection, allant toujours plus vite, plus loin, plus beau, grâce à l'IA. Mon but est de fusionner ces deux chemins : l'organique et le technologique, et voir ce qui se passe.



Ce que je trouve fascinant avec l'IA, c'est qu'elle est à la fois future et passée, car elle ne fonctionne que sur des données passées. L'humain, lui, est passé, présent et futur. Ce qui manque à l'IA, c'est le bug, l'imprévisibilité. Elle n'aura jamais cette idée soudaine qui clique le matin. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas d'émotion, et c'est l'émotion qui crée l'inattendu, qui crée l'action.

Grâce à l'IA, on va se rendre compte que notre quête perpétuelle de perfection est vaine. Ce qui nous définit en tant qu'humains, ce n'est pas la perfection, mais bien notre imperfection et notre "bug". C'est cela qui donne du sens à notre vie.

La question rituelle chez Move-On Magazine : "Tu te prends pour qui ?" Si le temps d'une journée, tu pouvais être quelqu'un ou quelque chose, ce serait qui ou quoi ?

Lola : (Long silence) Oh mon Dieu, c'est difficile ! Je suis trop curieuse. J'aimerais avoir le pouvoir de passer de personne en personne, d’être à l'intérieur de l'âme de l'autre. Pas pour juger, mais pour ressentir, pour comprendre ce que l'autre ressent, voir si ce que je perçois est la réalité.

Sinon, par pure curiosité, j'aimerais bien tester la vie d'Elon Musk, sans la MD bien sûr. Voir son quotidien, comment il pense, ce qu'il ressent vraiment. Pas par désir de pouvoir, mais par soif de savoir. D'ailleurs, je pense que les personnes qui ont le plus de pouvoir sont souvent celles qui restent très discrètes.



Y a-t-il une question que tu aimerais que l'on te pose et que je ne t'ai pas posée ?

Lola : Je n’ai pas vraiment peur de répondre à des questions. Mais il y a quelque chose qui m'est cher : je ne veux absolument pas qu'on pense que si je "bifurque" et ne reste pas dans l'opéra classique, c'est que la technique vocale n'était pas là ou que c'était plus facile. Au contraire, c'est un choix différent. Cela me ferait du mal qu'on pense que j'ai changé parce que c'était plus simple, alors que c'est juste différent.

L'Artiste en Action : Un Futur Calibré pour l'Innovation Lola est en pleine effervescence créative et professionnelle. Elle est actuellement en train de préparer une performance devant SAP (la plus grande entreprise de technologie en Allemagne) en novembre, un projet en développement depuis février. Elle est également en discussions avancées pour une collaboration avec PWC (un des plus grands cabinets d'audit) pour se produire à Vivatech. Comme elle le souligne, ce sont des processus longs et complexes avec les grandes entreprises, qui demandent souvent six mois d'anticipation pour les budgets.



Lola vise clairement l'international et l'Asie. Pour le développement de sa carrière, elle cherche des connexions au-delà des niches classiques (opéra, techno, art). Elle reconnaît l'intérêt de la mode ou du cinéma pour se positionner dans l'avant-garde. Elle a des pistes de collaboration excitantes, que ce soit avec l'Institut français (Villa Albertine), ou des figures de la musique éléctronique. Ces rapprochements prouvent que l'hybridation de son art est plus que pertinente ; elle est demandée.





Lola Volonakis est un miroir tendu à notre société. Ses performances, comme la fusion visuelle de SINE ou la confrontation avec son double IA, ou bien Lola & LedPulse Performance , ne sont pas seulement belles ; elles sont nécessaires pour nous questionner sur ce qui fait notre humanité à l'heure où l'algorithme règne. Si vous cherchez un art qui ne fait pas que divertir, mais qui vous oblige à réfléchir, Lola est l'artiste qu'il vous faut.

Comme elle le dit, la technologie la plus incroyable, c'est notre technologie naturelle : l'imprévisible, le "machin" qui fait que deux personnes s'aiment, ou qu'une idée naît sans raison. C'est cette force qu'elle cherche à révéler en mettant l'IA à l'épreuve de la voix humaine.