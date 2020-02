MeeO, Mon Ecole Extra-Ordinaire

Quand les autistes et autres « profils particuliers » laissés trop souvent dans l’ombre émergent en pleine lumière, cela fait du bien à tout le monde.Rencontre avecpour parler de cette création originale qui répond de son mieux à l’originalité de chacun des enfants qu’elle accompagne dans son ouverture à soi et au monde.Nous avons essayé de garder dans la transcription de notre conversation la spontanéité et l’énergie d’une directrice hors normes, ce qui explique l’emploi d’un « Je » très présent dans cet échange, mais essentiellement au service des autres, avec la volonté de montrer que l’exemple de MeeO peut et doit être partagé.MeeO est née d’une exclamation de Brune lorsqu’elle a eu connaissance du projet de sa maman, aussitôt devenu «oncolextra -rdinaire… »En mars 2020 Glisse en Cœur et le Grand Bornand seront aux côtés de MeeO pour la 13édition de l’événement caritatif N° 1 de la montagne française !Paradoxalement, ce qui fait de MeeO une école véritablement extraordinaire repose sur une approche tout ce qu’il y a de plus ordinaire et naturelle : le rythme, le degré d’attention possible de chacun y sont respectés, tout est adapté aux jeunes élèves.Les deux bâtisses qui accueillent MeeO au cœur d’Annecy-le-Vieux foisonnent de recoins où s’isoler, se concentrer. On n’y entend pas de sonnerie qui imposerait le même tempo à tous mais l’heure qui sonne au clocher voisin.Une école « inclusive » ? Il semble bien !Au cœur de la vie.Qui m’a transportée. « Hors Normes » se vit chez nous sous la forme de « Extra - ordinaire ». Nous vivons aussi le combat de la marginalisation des personnes avec handicap. Le film montre le cas de jeunes adultes. Tout son intérêt et son humanité résident dans le fait qu’il présente les faits et les personnes in situ. Les spectateurs sont transportés par ces personnes, comme sont transportés les intervenants extérieurs quand ils découvrent les enfants de notre école .Ici, pour éviter les situations qu’expose le film, nous les prenons un peu en amont. On sait que, dans les prises en charge de l’autisme et du neuro développement, plus les troubles sont accompagnés de manière efficace dès le plus jeune âge, plus l’enfant a des chances d’être autonome et d’avoir une vie adaptée ; je n’aime pas dire « Une vie ordinaire ou normale ».A MeeO l’idée n’est d’ailleurs pas d’être dans la norme, de « normaliser » l’enfant. Il s’agit de lui faire prendre conscience de qui il est, avec toute sa richesse, avec ses difficultés et d’utiliser ses richesses pour pallier ses difficultés de manière qu’il soit adapté au monde qui l’entoure quand il le faut en s’autorisant à être lui le plus souvent possible. Nous devons lui permettre de trouver son équilibre.Doucement mais sûrement ! On a pris tout de même trente ans de retard par rapport à nos amis québécois ou belges.C’est assez simple, la France a fait la place belle aux psychanalystes et à la vision psychanalytique de l’autisme.La France est encore très engluée dans ces idées-là alors que l’on sait qu’il s’agit de troubles du neuro développement ; c’est un fonctionnement du cerveau différent, en aucun cas une maladie et encore moins une maladie psychiatrique. C’est une autre manière de voir les choses. D’autres pays ont été conscients de ceci bien avant nous, ils ont mis en place des prises en charge et des méthodes efficaces. Au Québec, par exemple, de jeunes adultes s’en sortent très bien aujourd’hui.De nouveau un parallèle entre « Hors Normes » et MeeO s’impose. On y découvre des individus profondément touchants, qui ne savent pas tricher, sans filtres, ce qui nous plonge en permanence dans des émotions démesurées, up and down. On donne énormément à ces personnes parce qu’il est impossible de tricher avec elles, mais elles vous le rendent au centuple. C’est pour cette raison que les équipes tiennent le choc malgré un quotidien lourd et difficile.La création de Meeo…La nécessité d’agir ! Parce que pour ma fille Brune l’école a très vite été un obstacle insurmontable. Elle n’a pas de troubles de comportement mais de nombreux troubles d’apprentissage.Je m’en suis rendue compte par la suite. Comme beaucoup de mamans, j’ai arrêté de travailler pour m’occuper de Brune et de ses trois frères et sœurs, surtout d’elle. En CP, elle avait 9 heures de classe, ce qui n’est pas suffisant pour pouvoir s’intégrer et apprendre, même lorsque l’on n’a pas de difficultés. L’après-midi, j’étais une maman « couteau suisse ». Inoxydable comme doivent l’être toutes les mamans d’enfants autistes.Notre vie était rythmée de rendez-vous parce que ces enfants ont des besoins extrêmement larges pour évoluer de manière optimale et homogène : psychomotricité, psychologue, ergothérapie, orthophoniste. Il leur faut aussi apprendre à communiquer.Mais il faut aussi arriver à se faire entendre. J’avais ma conviction que Brune était autiste… mais on n’écoute jamais les mamans. Et quand le diagnostic d’autisme a enfin été posé, on m’a dit que mon enfant ne guérirait jamais.