MUSEE DE MONTMARTRE - COLLECTION WEISMANN & MICHEL

Construite selon un parcours en onze sections, l’exposition est présentée dans l’hôtel Demarne où se trouve l’atelier-appartement de Suzanne Valadon et de son fils Maurice Utrillo.



Après un espace d‘introduction consacré aux différentes vues et lieux emblématiques de Montmartre, les portes des célèbres cabarets et cafés-concerts s’ouvriront pour le plus grand plaisir des visiteurs. Ce sont des pièces majeures qui seront montrées comme la maquette et ses différentes déclinaisons de l’enseigne du cabaret Le Chat noir créée par Adolphe Willette, différents exemplaires des frises de chats et de lunes de Théophile Alexandre Steinlen, de superbes huiles d’Adolphe Willette, les affiches de Jules Chéret qui décoraient l’intérieur du Chat noir, les silhouettes réalisées par Henri Rivière pour le Théâtre d’Ombre…, des dessins et aquarelles qui décrivent Le Mirliton, de très beaux portraits des élégantes, sans oublier les illustrations du célèbre Toulouse-Lautrec, ou celles d’Albert Guillaume pour son album inédit de 70 dessins au crayon et à l’aquarelle sur des chansons pour cafés-concerts… Une section sera consacrée au cirque avec des œuvres d’Ibels, Bonnard, Faverot.