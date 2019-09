MAXIME DUVEAU expose à La FONDATION SALOMON

Les différences et les répétitions, les nuances produisent cette explosion dans l’espace que nous évoquions, mais aussi une continuation de ce phénomène en profondeur, qui invite à entrer dans l’œuvre. Je crois que ce ne serait pas possible avec des tons unis, un noir partout égal.

C’est le résultat d’un jeu qui part des photos que je dessine à plat et de l’invitation faite au spectateur de se plonger dans les paysages que je dessine.



Il y a une forme de narrativité. La juxtaposition et la répétition font penser à des pages arrachées d’un livre et présentées à la suite les unes des autres. On retrouve d’ailleurs cette narrativité dans le rythme qui anime la frise réalisée dans la grande salle.

Je n’y avais pas pensé en termes de livre, mais il y a quelque chose de l’ordre de la narration puisque je vois mes expositions comme un voyage.



Il y a pratiquement une dimension écologique à réutiliser les mêmes images de départ.

Avec les mêmes images, j’essaye d’amener dans le plus de directions possibles, comme dans la frise exposée ici.



Parce que l’une des définitions possibles de l’œuvre d’art et de la poésie est justement l’ouverture à un très grand nombre de possibilités et d’interprétations à partir d’une économie de moyens [cf « L’œuvre ouverte » de Umberto Eco]. Votre travail relève de la vue aérienne, du plan aussi bien que de l’observation au microscope.

Mon objectif est de toujours maintenir deux niveaux de lecture, d’associer deux images, de garder un va et vient entre deux échelles.



Pour moi, vos paysages relèvent du conditionnel : je ne les verrai jamais tels que vous les représentez, mais j’aimerais. C’est une possibilité.

En tout cas cette exposition part du lieu lui-même avec la volonté de créer quelque chose d’immersif pour donner envie de se plonger dans cet univers fictionnel et de comprendre en même temps comment c’est fait. Certains dessins ont été réalisés directement sur le mur. Vous pouvez remarquer que la photo du même immeuble revient inversée, avec des jeux de symétrie…



Vous présentez la réalité sous tous les angles, comme Picasso. Vous jouez aussi de l’interpénétration de l’architecture et du végétal.

J’aime associer l’architecture et la végétation. Jouer de l’assemblage de deux photos découpées en bandes et tressées ensemble pour donner un seul dessin, ordonné au départ et de plus en plus décalé.



Par ce travail qui nous plonge dans l’univers du rock des années 60, vous nous plongez dans un véritable foisonnement, une exubérance.

Cette époque a certainement été romantisée depuis mais il s’en dégage toujours une énergie incroyable, même s’il se passe plein de choses aujourd’hui. J’écoute d’ailleurs essentiellement des groupes contemporains qui gardent cet esprit.

Je pense réaliser une exposition à partir d’une ou deux images seulement… que je déclinerai.