Les musiques actuelles, la situation, la crise, les espoirs, la lettre du SMA

Retrouvez la lettre du SMA et la possibilité de soutenir cette démarche ici



Rendez-vous au Brise Glace !

Actuellement nous n’avons pas l’autorisation de reprendre nos concerts debout, ce qui nous interdit de reprendre notre activité. Plus le temps passe, plus c’est difficile à gérer puisque nous sommes à un mois de la reprise. Nous ne pouvons pas reprendre du jour au lendemain. C’est pourquoi nous demandons au Gouvernement de se positionner clairement.Oui, bien sûr. Le secteur des Musiques Actuelles s’était réuni dès le mois de mars pour faire des propositions au Gouvernement afin de limiter la crise et de suggérer des solutions d’ordre sanitaire. Nous n’avons toujours pas de retour malgré une interpellation régulière des services de l’Etat. Toute la filière est concernée, les salles, bien sûr, mais aussi les artistes, les producteurs, les festivals.Si nous apprenons qu’il faut annuler la rentrée, nous devons prévenir tout le monde, annuler, rembourser notre public, éventuellement chercher de nouvelles dates de report, et de report en report tout ça risque de ne plus avoir de sens avec un impact sur la carrière des artistes.Nous ressentons une stigmatisation pour notre secteur d’activité dans la mesure où les cinémas ont repris, les bars, les restaurants ; les foires et les salons pourraient reprendre au 1° septembre.Nous demandons justement de ne pas reprendre en condition dégradée. Le modèle économique des salles en général est vraiment pensé pour une jauge. Si on la réduit, ça ne convient pas au modèle économique, ça ne fait pas sens pour les artistes. On peut concevoir certaines mesures comme le port des masques, une certaine distanciation mais nous avons surtout besoin d’avoir une date de reprise de notre activité. Ceci a été possible dans d’autres secteurs, pourquoi pas dans le nôtre ?Au-delà des concerts, nous avons aussi à programmer nos activités avec les écoles. Nos résidences d’artistes peuvent être maintenues plus facilement dans la mesure où elles ne sont pas ouvertes au public. Nous devons mettre en place un protocole pour les musiciens qui viennent répéter dans nos studios.La circulation habituelle dans l’établissement ne facilite pas le respect des règles sanitaires, c’est pourquoi il faut envisager de prendre certaines mesures comme des horaires décalés pour l’utilisation de nos studios, par exemple.Les répercussions de la situation actuelle se font sentir sur tout notre réseau, le public, les musiciens qu’on accompagne dans leur début de carrière, tout notre tissu local de partenaires.Il nous faut trouver des solutions qui respectent les mesures sanitaires mais il n’est pas possible de réinventer toutes les facettes de notre activité.