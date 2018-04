"Les Hôteliers de Talloires" à l'unisson !

L’Abbaye de Talloires célèbre ses mille ans d’Histoire. Tous, nous connaissons le passé prestigieux de Talloires, sa réputation d’accueil, son incarnation de la gastronomie, sa richesse culturelle, ses hôtes célèbres.



Forte de ce passé, Talloires, enracinée dans ses valeurs, se tourne résolument vers l’avenir. Six établissements de prestige s’unissent pour relever ce défi d’exigence et d’excellence :

- l’Auberge du Père Bise – Jean Sulpice *****

- l’Abbaye de Talloires ****

- le Cottage Bise ****

- l’Hôtel Beau Site ***

- l’Hôtel Le Lac ***

- l’Hôtel Les Grillons ***



Ils se veulent ensemble une force de proposition capable de peser sur des problématiques communes, logement des saisonniers, aménagement paysager, circulation, parkings… Cette toute nouvelle association professionnelle sait ce qu’elle doit au territoire qui l’abrite, et s’y implique afin de valoriser, de faire prospérer et d’enrichir cet héritage commun.



Avec Magali Sulpice pour présidente, l' Association des Hôteliers de Talloires entend porter un message commun face aux différentes problématiques de la profession, peser dans la promotion du lac d'Annecy et rester tournée vers l'avenir en alliant compétence et qualité.