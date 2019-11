Les 30 ans du Quatuor Annesci, ce qu'ils nous disent avant le rendez-vous du 16 nov. 2019 au Château d’Annecy €

Nous avons zappé nos vingt-cinq ans parce que nous étions trop occupés et pour nos trente ans, nous nous sommes demandé ce que nous aimons, ce qui nous représente vraiment : nous avons décidé de représenter nos instruments, le bois, la nature.

On parle d’intelligence en arborescence. Avec le Quatuor l’arborescence et l’arbre se prolongent harmonieusement l’une l’autre.C’est ce qui ressort des propos de François.Nous avons envie d’organiser une fête qui soit à notre image actuelle. Notre identité et l’image que nous en avons donnée à travers nos anniversaires ont évolué au fil des années.Pour nos dix ans, nous avions invité nos profs, nos maîtres, nos grands inspirateurs,. Pour nos quinze ans nous avons associé le Quatuor à nos élèves puisque nous donnons tous des cours. Notre Quatuor, mais aussi des quatuors d’élèves jeunes ou adultes, nous avons tous joué du Schubert.Pour les vingt ans du Quatuor, nous nous sommes replongés dans nos vingt ans. Nous avions alors un orchestre de chambre de copains et nous avons invité tous ceux qui jouaient avec nous ainsi quea. Nous avons donc recréé un orchestre de chambre et avons donné une soirée de cabaret parce qu’à l’origine de notre démarche il y a tout ce qui s’est passé dans mon école avec, claveciniste devenu comédien , qu’il était important d’associer à cette initiative en tant qu’artiste, que récitant.Ce sera un concert-spectacle qui comprendra une vidéo créée pour nous. Elle montre la naissance d’un arbre, un érable, qui grandit, devient violon par le truchement du luthier et ensuite musique par celui des musiciens.En tout cas un hymne à la nature. Sans nos instruments nous ne serions rien, et ils sont en bois.Notre luthier, Patrick Robin sera présent lors de notre 30° anniversaire pour une petite conférence sur la lutherie et sa volonté d’être un passeur de sons. Il choisit le bois, le travaille dans le silence afin qu’un beau jour le musicien fasse sonner le violon.En ce qui concerne notre Quatuor,a pu construire tout ce qui est en érable à partir du même arbre, sachant que ce bois constitue 80% d’un violon, par exemple.Sur cinq cents ans, soit toute l’histoire de la lutherie, il n’y a que trois quatuors qui ont été « construits » avec le bois d’un même arbre. Le premier par Jean-Baptiste Vuillaume dans les années 1870-1875, le nôtre en 2000-2001 et un autre plus récemment en Allemagne.