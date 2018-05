Le suspendu de Conakry de Jean-Christophe Rufin chez Flammarion

Faux polar réussi, véritable questionnement existentiel, voyage intérieur, « Le suspendu de Conakry » plonge le lecteur en lui-même afin de l’aider à répondre à l’une des questions essentielles de l’existence « Comment évaluer nos réussites et nos échecs ? »



Les premières se révèlent parfois des impasses et les secondes des succès personnels.

Roman des frontières culturelles, géographiques, morales, territoriales… »Le suspendu de Conakry » les dépasse toutes pour proposer une sorte de mise en scène qui relève de la prestidigitation. »Fixez votre attention sur ce qui est évident, apparemment indiscutable ,l’essentiel se produit dans l’ombre du récit policier et de chacun d’entre nous.



On peut se demander pourquoi de nombreux diplomates deviennent écrivains, à moins qu’ils ne soient écrivains par essence et deviennent diplomates par un concours de circonstances. Certainement grâce à cette capacité de lire différemment le monde, de relier autrement les relations entre individus, cultures ,événements, systèmes.