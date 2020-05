Le stand-up s’invite dans votre salon

Wary Nichen – 11 mai à 20h05

De Paris à New-York et de Montréal à Alger, Wary Nichen est un nomade. « Il fait partie des gens du voyage, mais prend des avions, du coup, il plus de miles donc c’est un gitan platinium. »

Actuellement résident genevois, Wary joue régulièrement son spectacle « Nomade 2.0 » au Caustic, mais vous l’avez certainement aussi aperçu sur Canal+ dans le Pestacle sur Clique.

Le confinement l’inspire, à l’image d’un contenu important sur les réseaux sociaux entre memes, vidéos et souvenirs. Il a même créé ses propres goodies !



Bruno Peki – 12 mai à 20h05

Bruno Peki est le jeune espoir du stand up Suisse Romand. À seulement 21 ans, il a déjà un spectacle drôle et intelligent, des chroniques régulières sur Couleur3, des capsules sur Tataki, il a même fait son Premier Montreux devant 1700 personnes. Résident du Caustic Comedy Club, vous pouvez y retrouver son spectacle "Innocent" deux fois par mois. Le confinement ne l'a pas empêché de continuer ses interventions à la radio et à la RTS, notamment dans l'émission "Bon pour la santé! Les artistes avec vous!" dans une version moderne de Roméo et Juliette avec Cinzia Cattaneo, mais aussi des challenges Tik Tok que vous avez adoré.



Alexandre Kominek – 13 mai à 20h05

Notre fierté genevoise, Alexandre Kominek, l'humoriste qui n'a peur de rien.

On ne présente plus Alex qui est un pilier de Couleur3 et qui écume le scènes depuis des années avec son spectacle hilarant "Batard Sensible". Actuellement en spectacle à Paris, Alexandre y fait tourner les têtes tant son audace est singulière. Le confinement l'a peut-être rendu le plus drôle de tous avec ses vidéos ("Stay Home and Imagine"). Pour certains, il a dépassé les limites ce qui lui a valu d'être censuré sur Instagram où il ne peut plus faire de live. Attention, la bête revient…





Vos commentaires ci-dessous pour les présents ! ...