Le monde d’après ?

Passages que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur le site grâce à notre fenêtre de recherche par mots clés. D’autres articles du Directeur de l’ ESAAA sont aussi à votre disposition.Le sujet de notre conversation était le réchauffement climatique mais il est évident que l’on peut en transposer la teneur à toute la période que nous vivons actuellement, dans tous les domaines.La surchauffe fait d’ailleurs réapparaître chez nos étudiantsCela redevient une sorte d’évidence, quand bien même toute notre société dite "de consommation" promeut, structurellement, des régimes d’attention et d’actions individuelles. Il y a donc paradoxalement, de manière orthogonale au, un véritable retour du collectif, en tout cas dans les lieux que nous croisons grâce à cette recherche sur l’effondrement des Alpes ...Beaucoup disent que la crise ou la catastrophe sont nécessaires à l’homme pour faire émerger les valeurs positives que sont l’empathie, la générosité, l’entraide, etc. Mais on peut aussi penser, de manière plus optimiste peut-être, que l’homme est fondamentalement habité par ces logiques d’entraide, d’empathie, de solidarité et qu’il lui est possible de les réactiver à tout moment, dès qu’il y a l’opportunité de les mobiliser... C’est important de le pointer car cela permet de penser qu’il est possible de sortir de la situation actuelle sans passer par une catastrophe ou une apocalypse… Moi personnellement, je suis plutôt du genre optimiste – ou plus exactement, je préfère mener une politique qui va avec cette idée, plutôt que celle consistant à préparer la guerre ou la catastrophe…Le mouvement et l’instabilité font partie intégrante du vivant, assurément. Cela produit du tragique parfois, mais cela permet aussi l’affolante beauté de l’inédit, du nouveau, de la découverte, etc. Alors quand cette logique du vivant est bloquée, il est vrai que cela fabrique (en nous) de la frustration, de la douleur, des conflits……..En ce qui concerne le bricolage, c’est aussi quelque chose que nous revendiquons à l’ESAAA en effet, en tout cas si nous prenons ce terme dans l’acception que Claude Lévi-Strauss lui donne dans La pensée sauvage : il énonce que le bricoleur agit dans le monde avec ce qu’il a sous la main, dans un lieu donné, in situ, opposant cette figure à celle de l’ingénieur qui conceptualise in abstracto, et qui met en place des gestes (une ingénierie, des usines, etc.) pour fabriquer ce qui lui apparaît nécessaire … Alors bricoleurs et ingénieurs produisent des mondes et des sociétés très différents : en forçant le trait on pourrait dire qu’il y a d’une part l’organisation sociale hiérarchique et managériale de la division des tâches, et de l’autre, avec les bricoleurs, un monde de savoirs locaux, situés, entremêlés entre eux, et liés à des connaissances extrêmement fines de leurs environnements….