Le groupe Delgrès se fait le héraut d’un héros oublié

On passe de la période de l’esclavage à « Monsieur le Président » dans un raccourci temporel. M. Le Président peut être de bien des pays et d’époques différentes.

Je m’adresse à tous ceux qui sont présidents et aussi à ceux qui aspirent à l’être.



Dans « Respectons-nous », vous dites « Nous avons porté la canne, le bois, le tabac… », finalement il s’agit d’apprendre à se porter soi-même ?

C’est ça, quand on n’est plus obligé de travailler pour les autres, il faut apprendre à travailler pour soi-même. Certains ne savent pas comment faire. C’est le cas des retraités, par exemple. On retrouve cette situation souvent aux Antilles.



Peut-être parce que les gens n’arrivent pas, contrairement à Delgrès, à échapper à leur conditionnement. Un mot sur les instruments ? Comment se fait le choix pour interpréter votre musique et la faire vivre ?

C’est venu de l’histoire avec Delgrès et d’une forme de dialogue rétrospectif ainsi que de cette guitare dobro à Amsterdam. C’est une guitare emblématique. Je commence à faire les premières notes, les premiers mots me viennent en créole et puis je retourne à Paris. J’appelle mon ami Baptiste Brondy qui était le batteur de Rivière Noire, j’adore ce mec, et pour la basse, je me dis que je dois trouver un instrument qui reflète les basses de ma guitare. Je pense à la Nouvelle Orléans, à ces orchestres qu’on voit défiler pour des funérailles. C’est une culture incroyable et le roi de la rue est cet énorme pavillon qu’on appelle soubassophone en France. Quelques copains m’ont alors judicieusement orienté vers Rafgee.