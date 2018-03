Le cristal d'honneur du Festival International du Cinéma d’Animation d'Annecy 2018 !

Dans LES INDESTRUCTIBLES 2, Hélène se retrouve à mener une campagne destinée à réhabiliter les superhéros, laissant à Bob le soin de sauver les apparences d'une vie "normale" en jouant les héros du quotidien auprès de Violette, Flèche et bébé Jack-Jack – dont les incroyables pouvoirs sont sur le point d'être révélés. Mais l'affaire se corse lorsqu'un nouvel ennemi fait son apparition, dont les plans machiavéliques menacent de tout faire échouer. Heureusement, la famille Parr ne recule jamais devant rien, surtout quand elle a Frozone à ses côtés. Et c'est bien ce qui la rend Indestructible.



Réalisé par Brad Bird et produit par John Walker et Nicole Grindle (productrice associée du court Sanjay’s Super Team et de TOY STORY 3), LES INDESTRUCTIBLES 2 sortira au cinéma en France le 4 juillet 2018. Pour mémoire, sorti en France le 24 novembre 2004, LES INDESTRUCTIBLES a réalisé plus de 5,4 millions d’entrées.



À découvrir en avant-première française à Annecy le vendredi 15 juin (en version sous-titrée), en présence des producteurs et du réalisateur, qui recevra à cette occasion un Cristal d'honneur.



