Le Syndrome de Cassandre, une création à savourer !

_ Tu es sûr que Yann Frisch est seul en scène ?

_ Oui mais, comme par magie, il se démultiplie. Il raconte des histoires plus ou moins intimes de robinet et s’épanche sur scène en travaillant l’impro sans filet sauf entre le public et lui, en un spectacle démocratiquement et participativement bananier, donc très démocratique. Il flirte avec la mort et finit, à force de se tirer un coup, par ne pas se rater, pas davantage qu’il ne rate son spectacle pendant que le public se la dilate, la rate.

Le syndrome de Cassandre ?Du, duavec l’irrévérence deet une pointe deDire que ce spectacle inclassable s’intitule « Le Syndrome de Cassandre » ! Cassandre, celle qui annonce toujours la vérité mais que les dieux ont condamnée à n’être pas crue.Dire aussi que cette saison à Bonlieu Scène Nationale avait démarré avec