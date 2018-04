Le Salon de la BD à Sevrier les 5 et 6 mai 2018

Une particularité, déjà : nous n’avons pas un, mais deux invités d’honneur. Nous avons eu Zep, Gibrat, Janry, Pelejero, Barbucci avec l’idée de variations entre auteurs adultes ou jeunesse, ce qui ne nous semble plus aussi important. Cette année nos deux invités d’honneur ont une série commune qui se nomme Ariol, dont l’énorme succès est justifié, qui apparaît sous la forme d’un dessin animé à la télévision et qui a même été le teaser du festival d’animation d’Annecy l’année dernière. Nous ne savions d’ailleurs pas cela quand nous avons décidé ensemble qu’ils seraient nos invités d’honneur 2018. Nous en sommes très satisfaits parce que ça donne une visibilité supplémentaire à Annecy. Ariol donnera lieu à un spectacle musical vivant au Brise Glace le 4 mai à 18 heures. Ce sera « Ariols’Show », chanté, conté par Emmanuel Guibert lui-même, dessiné en direct par Marc Boutavant. Une véritable réussite que j’ai eu la chance de voir à Angoulême.Cette année encore, nous faisons la part belle au livre jeunesse, et nous créons des passerelles entre les générations. Si Marc est un illustrateur jeunesse, Emmanuel est un auteur multifacettes. On le connaît pour « Ariol », bien sûr, pour « Tom-Tom et Nana » mais aussi pour la trilogie « Alan », pour « Le photographe », des titres très forts à la portée historique et humaine remarquable ; on note sa collaboration avec Joann Sfar. Il faisait partie cette année des trois finalistes du Grand Prix d’Angoulême, prix qui désigne pour les auteurs celui d’entre eux qui les a le plus marqués, qui a le plus marqué l’univers de la BD.Notre idée au Salon de Sevrier n’est pas de marquer un ou plusieurs genres mais d’accueillir tous les visiteurs, passionnés, accompagnateurs, enfants, adultes et de leur proposer de quoi les intéresser, les surprendre, les satisfaire. C’est pourquoi nous avons aussi des purs scénaristes, des illustrateurs, des gens qui passent ces frontières… Nous proposons des ouvrages pour les enfants dès trois ans. Notre but est de donner envie de lire. L’organisation d’un salon est économiquement très compliquée ; notre but est davantage de transmettre, de donner envie de lire à tout âge.Oui. C’était pour moi depuis longtemps un rêve qui a pu se concrétiser avec la rencontre de Philippe Pointet, le président de Sevrier BD, qui est arrivé avec un début de solution qui nous a amenés à créer une association.Non car il faut ajouter un mois supplémentaire après la fermeture du salon, pour le debriefing, les retours des auteurs ; un mois auquel il faut encore ajouter de la réflexion à froid, avec du recul.C’est évident. Il faut souligner que tous les auteurs viennent à titre bénévole, même s’il est pour eux important de vendre des albums. Au salon, ils font connaître leur œuvre, ils créent une émulation, ils ont des retours de leurs lecteurs qui ainsi se sentent impliqués et suivent la sortie de nouveaux albums.[Nous continuons la discussion en soulignant le nombre important d’auteurs rhônalpins parmi les 28 qui participeront au Salon, ainsi que le nombre très honorable de femmes.]Plus de renseignements : http://www.sevrierbd.com