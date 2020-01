Le Consortium / Dijon à Artgenève du 30 au 2 février 2020

Ce mélange de galeristes et d’institutions est intéressant.

Oui, surtout qu’il n’y a pas de confusion des rôles.Chacun sait bien qu’il y a aujourd’hui des deals d’argent entre les galeries et les institutions, des accords qui bénéficient à toutes les parties. Même les artistes très établis ont besoin d’une validation institutionnelle.



Les collègues de certaines institutions se refusent à ce genre de démarche pour ne pas se trouver sous la pression des marchands qui voudraient imposer des artistes. Je pense qu’il est possible d’avoir, comme dans d’autres secteurs, des deals qui mettent en jeu des partenaires privés et publics, avec des conventions, des contrats.



Ça se fera de plus en plus.

Justement, autant devancer la démarche et trouver des accords économiques. Les marchands n’ont jamais été aussi riches qu’aujourd’hui…



Il est peut-être plus facile d’avoir votre approche quand on est le Consortium, avec une identité très marquée.

Même si nous sommes souvent critiqués, nous n’allons pas changer pour devenir une galerie.