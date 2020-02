La pensée du jour

Après les Gilets, une veste ?

Electorale, molletonnée, réversible, la veste est d’autant plus une image politique intéressante qu’elle renvoie au gilet : une veste sans la Manche pour cause de brexit, n’est-ce pas un gilet, au fond ? Jaune à l'occasion.

Si le rire est le propre de l’homme, rions (jaune?) des vêtements et des idées que nous endossons et qui nous font des plis, faux parfois.