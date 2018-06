L’Atelier AAA : création, animation, discussion, passion…

Rencontre avec Nadia Talah, directrice et Elodie Maréchal, chargée de projets.



Nadia : L’Atelier AAA est partenaire officiel du Festival du Cinéma d’Animation. A ce titre, nous avons à cœur de créer des rencontres entre les professionnels et les festivaliers, bien sûr, mais ces rencontres sont ouvertes à tout public, aux Annéciens, au public scolaire.

Notre partenariat avec les cinémas Nemours nous permet d’ouvrir deux salles de cinéma au public. La première pour des conférences animées par Alexis Hunot. C’est lui qui invite les professionnels, fixe la programmation qui occupera toutes les matinées de 9h15 à 12 h du mardi 12 juin au samedi 16, soit 14 conférences ou rencontres. Ces rendez-vous fidélisent une centaine de personnes chaque matinée. »



Vous êtes là dans le rôle de transmission et de pédagogie qui est le vôtre toute l’année.



Nadia : C’est dans la continuité de ce que nous faisons à l’Atelier, mettre à la portée de tout le monde ce qui pourrait sembler inaccessible. C’est d’ailleurs pour cette raison que tout ce que nous proposons pendant le Festival est gratuit, libre d’accès. Notre objectif, je le répète, est d’être ouvert à tout public. Le festival ne se résume pas à l’écran géant sur le Pâquier pour les Annéciens, ni à la compétition… Tout ceci en accord total avec le Festival : nous sommes complémentaires.

La 2° salle des Nemours sera ouverte à la projection, essentiellement pour un public scolaire d’Annecy et des alentours. Des producteurs, des studios de distribution mettent gratuitement à notre disposition des programmes. Delphine Maury, la productrice de « En sortant de l’école » met chaque année à notre disposition le dernier cru. Un programme sur Claude Roy cette année. Le samedi, la projection sera tout public.

Les après-midis se déroulent dans différents lieux d’Annecy pour proposer des ateliers de pratiques artistiques et permettre aux gens de découvrir des secrets de fabrication d’un film d’animation. Tous les jours se teindra un atelier d’animation aux Cinémas Pathé, de 14 à 17 heures, du lundi au samedi.



Elodie, qui a conçu le programme : C’est un atelier « Cadavre exquis » destiné aussi bien aux débutants qu’aux étudiants ou professionnels : nous invitons tout le monde à la pratique de l’animation. Le thème ? Un chat ; et nous mettrons toutes les productions à la suite pour créer un cadavre exquis…



Nadia : Encore une activité tout public, même les scolaires puisqu’une classe par jour y participera.



Elodie : Il y a un autre atelier « Image et son », vraisemblablement au square de l’Evêché, sur la thématique des empreintes. Nous tournerons les images et vendredi Yan Volsy, un compositeur de musique très réputé dans le cinéma d’animation va montrer aux participants, scolaires et autres, comment créer du son à partir d’objets du quotidien afin qu’ils réalisent la partie sonore qui accompagnera les images tournées auparavant.



Nadia : Samedi 16 juin , nous terminons la semaine sur une après-midi Portes Ouvertes à l’Atelier AAA pour permettre aux gens de découvrir le studio, de nous rencontrer et de profiter de l’exposition Raoul Servais.

A signaler aussi l’exposition « The little World of the Pocket Man » d’Anna Chubinidze aux Nemours et celle d’Elodie Maréchal au Café des Arts…. Et le jury junior qui interviendra en collaboration avec un atelier de Bologne « Auttomani », 4 jeunes d’ici et 4 Italiens qui décerneront trois prix.



Tout le programme sur http://www.atelieraaa.org/