"L’Age d’or", un univers féérique nourri d’utopie, d’action et de réflexion

BD Fugue Annecy recevait Cyril Pedrosa pour une séance de dédicaces.

Move On y était et voici notre entretien avec Cyril





Sur les 238 pages de « L’âge d’or » le dessin , les illustrations et les couleurs forment une explosion permanente. Comment faites-vous ?

J’essaye à chaque livre d’explorer un espace particulier de ce que je sais faire pour être au plus près de ce qui correspond le mieux à l’histoire. Mes livres sont donc différents dans l’esthétique mais avec des points communs qui tiennent à ma culture, à mes limites, à ce que je ne sais pas faire…



Ce qui veut dire que vous apprenez toujours ?

Oui, heureusement. Et j’espère que ça va durer le plus longtemps possible parce que ça évite de s’ennuyer.



Vous vous adaptez tellement bien à la narration que « L’âge d’or » comporte des pages entières sans dialogue.

Avec Roxane, nous avons commencé par écrire tout le récit. L’histoire se déroule sur deux volumes. Une fois l’histoire terminée, Roxane m’a encouragé à aller voir du côté de la représentation médiévale, à revenir aux sources, les enluminures, les retables, les tapisseries…qui n’apparaissent peut-être pas comme des références directes dans le livre mais qui ont été des guides, la broderie et l’enluminure en particulier. Quant à l’idée de grandes images, elle vient de certains vitraux. C’était un moyen de narration visuelle qui permettait de partager avec des gens qui ne savaient pas lire.



Au début de la lecture on s’amuse à chercher des références éventuelles, celles que vous citez mais aussi l’expressionnisme, Klimt…et puis on lâche prise et on se laisse porter, ce qui signifie que ça fonctionne très bien.

C’est l’idée ; il ne faut pas que ces références soient trop présentes. Nous avions envie que les gens plongent le plus possible dans l’histoire mais sans trop savoir ce qui pourrait éventuellement les mettre en difficulté. Nous voulions que ce soit très facile d’accès. Une histoire d’aventure très premier degré qui permette d’être très réceptif à ce que nous racontons. Il fallait que ce soit graphiquement très séduisant et un peu inattendu. Ce sont des équilibres à trouver.



C’est accessible et l’histoire peut aussi se lire à plusieurs niveaux. On peut y retrouver Jean-Jacques Rousseau, l’égalité, le communisme, la mythologie, le conte, les sociétés idéales du 18° siècle, les phalanstères, l’égalité hommes femmes…

Oui, tout ceci y est. Au départ, nous voulions parler d’utopie. Comme beaucoup de gens, nous sommes désolés de cette situation qui fait qu’on ne peut plus dire « On aimerait autre chose que ce monde-là », sans être la risée générale. On vous répond aussitôt que ce n’est pas possible, que les utopies ont toutes échoué.



On est dans un monde rationnel.

Et ce monde est comme ça !Le monde, c’est ça !Avec Roxane, nous pensons qu’il n’est pas déraisonnable qu’il puisse être autrement. C’est ce qui nous a incités à faire une fiction qui parle de ça, du fait que nous avons l’impression de vivre dans un monde éternel, dont il est naturel qu’il soit ainsi mais que ce n’est pas le cas.



Les notions de conte, de mythologie, de légende, elles, semblent éternelles. En tout cas elles nous dépassent et c’est dans cette dimension-là que nous plonge votre dessin.

Nous avons essayé d’amener de la féérie, oui. Pas de la mystique mais de l’enchantement. C’est aussi une manière de parler modestement du pouvoir de la fiction, de montrer que l’imaginaire, quoi qu’on en dise, produit de l’action.



C’est ce qui devrait nous porter au-delà des chiffres et des statistiques.

Qu’on y soit heureux ou non, le monde dans lequel nous vivons est le fruit d’un imaginaire collectif. Croire que la consommation est source de bonheur, c’est un imaginaire qui s’est construit.



On retrouve aussi dans « L’âge d’or » des thèmes très contemporains, effectivement. Vous parlez de la consommation, il y a aussi les relations hommes/femmes, le pouvoir…

On ne peut pas s’extraire totalement de l’époque dans laquelle on vit. Quand on produit de la fiction il est important d’être à l’écoute de ce qui se passe, de ce qui nous traverse, d’en dire quelque chose à notre manière, avec notre subjectivité.



L’histoire que vous racontez est réussie, mais, pour l’instant, j’ai l’impression que le dessin l’est encore plus, ce qui crée un décalage, une attente pour le 2° volume.

La suite va être merveilleuse. J’aurais préféré que l’histoire soir racontée en une seule fois, mais je me suis rendu compte en la dessinant qu’elle aurait donné un pavé bien trop gros. Et puis il était difficile de me lancer dans un travail de 4 à 5 ans d’une traite, le prix d’un livre de 500 pages aurait été prohibitif.

Nous avons donc décidé de couper l’histoire en deux, ce qui, vous avez raison, crée beaucoup de frustration mais nous nous sommes arrêtés à une césure naturelle et très importante de l’histoire telle que nous l’avions conçue au départ. On retrouvera les personnages des années plus tard.