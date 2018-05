Kymia / Suzanne Noël : Recoudre le monde

« La guerre, c’est simple : c’est faire entrer un morceau de fer dans un morceau de chair » Jean-Luc Godard.

La mode est au « Nous sommes tous… »Allons au-delà des modes : « Nous sommes toutes et tous des Gueules Cassées. »a consacré sa vie à recoudre des visages et des corps cassés par ceux qui n’avaient cesse d’en découdre. Elle a créé la chirurgie réparatrice pendant la première guerre mondiale. Elle a résisté à sa manière pendant la deuxième en remodelant nez et visages.Suzanne Noël a passé sa vie à débarrasser la chair du fer. A redonner forme humaine à ces gueules cassées que « La chambre des officiers » denous fait découvrir, ainsi que le film qui en a été tiré.Elle a aussi créé le premierde France qui défend les droits des femmes mais aussi la santé et la protection de l’environnement ainsi que la paix.Pour lui rendre hommage, un siècle après la fin de la première guerre mondiale, le Club Soroptimist d’Annecy a confié à l’artistela réalisation d’une stèle en bronze et en acier brossé qui sera inaugurée le 11 novembre 2018 sur l’espace de l’ancien hôpital d’Annecy.Kymia ?Des études d’art, puis douze années à travailler la matière auprès d’un maître et à créer son propre chemin à travers la fonderie, la bijouterie, la soudure d’aluminium…Pour réaliser la stèle, Kymia redonne forme et vie à son modèle à partir des quelques photos que l’on possède d’elle. L’art ne consiste-t-il pas à créer de nouveaux liens, à coudre le monde, à en proposer son propre patchwork ou sa dentelle en raboutant et en soudant des morceaux de matière et de sens pour donner vie ?La similitude est frappante entre la démarche de Suzanne Noël et celle de Kymia : travailler la matière, lui (re)donner forme en utilisant les mains comme prolongement du cerveau et du cœur. Trouver l’équilibre entre la technique et l’intention, la matière et l’esthétique intimement liées.Voyez les œuvres de Kymia. Elle y tord la matière, la met en tension en déployant l’énergie nécessaire pour détordre ce qui a été forcé et figé par la vie, les préjugés, le poids de la société et de l’habitude.