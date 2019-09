Kuzylarsen, chanteur, poète, voyageur

Lorsqu’il y a un côté inédit, on se dit « Tiens, il se passe quelque chose ! »

C’est le but du jeu, il faut que ça vienne comme ça, sans le chercher. S’il y avait autant de formes différentes que d’artistes, on serait ravis.



Le mot jeu est intéressant, les paroles sont très belles et il faut se laisser embarquer par elles plutôt que chercher à les analyser. Il faut lâcher prise pour aller dans ton univers.

Je te remercie grandement d’avoir lâché prise pour me suivre avec Abou Nawas, j’ai aussi beaucoup lu et relu les quatrains d’Omar Khayam. Je les ai même chantés en iranien à une époque où je ne me voyais pas encore sur scène dire mes mots. Je chantais de la poésie dans une langue que personne ne comprenait…



Tu perdais encore plus les auditeurs qu’aujourd’hui ! (rires)

Complètement ! La thématique de cette poésie orientale est l’amour, l’amour du vin, l’amour mystique, l’amour de Dieu (même si Khayam a écrit « Entre Dieu et le vin, je choisirais le vin). C’est ce côté libertaire qui me plaît.



Certains pensent que les poètes sont un peu décalés de la société. On se rend compte que non.

Il s’agit de se mettre, malgré soi ou non, dans des situations où certaines choses nous arrivent, on les vit et on les transmet. Il faut être dans le monde pour les sentir. Ce sont des allers/retours permanents.