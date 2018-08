Kenneth White: placer les marges au centre

Kenneth White est le hérault de la géopoétique, qu’il développe à travers plusieurs dizaines de livres, cette façon de vivre et d’envisager le monde pleinement relié aux langages et aux forces qui animent les hommes et la nature, par-delà les frontières et barrières de toutes sortes, en être libre donc totalement atypique.



Kenneth White a accepté de répondre en une page à la définition de la géopoétique que je lui proposais maladroitement et que voici « La géopoétique est ce mouvement en apparence paradoxal qui consiste à élargir le monde, se trouvant ainsi à la marge de celui-ci, entre l’intérieur et l’extérieur, éventuellement perdu, pour être davantage soi . Un mouvement, donc une conception dynamique de l’ensemble, soi malgré/avec/grâce à ce qui nous est extérieur. »