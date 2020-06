Jeu, set et match qu’est la vie dans sa dimension la plus essentielle

« L’envers c’est les autres » ou Sartre revu par Boris

Lors d’une émission de télévision on demandait un soir (ou était-ce une nuit ?) à Boris Cyrulnik, sommité de l’éthologie, de la psychiatrie et de la psychanalyse de définir la folie.

Alors qu’on fume les sommités de certaines plantes, on a tendance à encenser les sommités humaines dont le parcours nous épate. Ainsi, il y a déjà pas mal d’années, Boris faisait de la publicité, il était « boulettologue chez Fido et a réussi à force de travail à devenir une sommité dans le monde des psys.

Que croyez-vous que Boris répondit ? Que sur le plateau de télévision qui rassemblait quelques écrivains, un animateur à l’anima débordante et des techniciens, il était lui, Boris Cyrulnik, le seul sain d’esprit et que tous les autres étaient fous. Il paraît qu’Einstein se posait la question, qui était fou, lui ou les autres ?

Qu’en penser ?

Quand je vais voir mon psy pour qu’il m’aide à me guérir de ma folie, je vais consulter un fou afin qu’il me guérisse alors que je suis sain d’esprit et que c’est donc moi qui le mène sur la voie de la guérison.

C’est fou, non ?

Mais à y réfléchir, heureusement qu’il y a les autres et qu’ils sont fous parce que, sinon, comment saurais-je que je suis normal ?



"Un coup de dés jamais n'abolira le hasard" Stéphane Mallarmé