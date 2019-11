Jean-Pierre Montmasson en deux escales à l‘Alliance Française/Annecy

Jean-Pierre Montmasson est revenu à son port d’attache. Il y expose ses carnets de voyage et donnera une « causerie au long cours » sur la « Géopolitique du bastingage », histoire de montrer que le dessin est un discours et que la parole illustre et fait vivre.



Le voyageur-dessinateur nous reçoit chez lui et nous comprenons très vite la nécessité du voyage en cargo qui permet de canaliser l’imagination débordante, de la contraindre dans un chemin qui ouvre sur l’aventure et la rencontre.

_ J’ai commencé la pratique des Carnets de Voyage en 1995. J’ai toujours un petit carnet qui permet de sauter du Pâquier à Genève et en Iran ou en Ouzbekistan et un autre est consacré à un voyage en particulier.



Ce qui donne une géographie politique, culturelle mais aussi une géographie du cerveau et des souvenirs.

Pour moi le carnet de voyage permet de déposer ce qui se passe dans la tête, les images du voyage, bien sûr, avec les odeurs, le mouvement, associées à d’autres images de ce qu’on a déjà vécu. Tout ce qui nous vient.



A condition d’être curieux pour susciter les rencontres et les découvertes.

C’est le carnet qui est l’initiateur de la rencontre. Si je m’installe avec mon carnet même au Pâquier, je vais être abordé par plein de gens.



Parce qu’on va de plus en plus vite et qu’une personne posée, qui prend le temps de regarder, doit intriguer.

C’est du vrai ! C’est magique. Ici ou bien en Australie, les gens photographient mon carnet, avec mon autorisation, ou non !