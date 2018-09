Jean-Jacques Roby ou l’art de l’échappée à travers la Fugue

Jean-Jacques, d’où vient l’appellation BD Fugue ?

De l’idée de s’évader. Avec la fugue, il y a une connotation musicale.



On s’évade avec les BD ?

Oui, je lis en écoutant de la musique ; habituellement pas avec du chant, mais il y a des choses remarquables à lire en écoutant La Calas. Certaines BD se prêtent à l’écoute de musique.



Il faut être connaisseur ?

C’est à chacun de choisir en fonction de ses goûts, on ne peut pas conseiller les gens sur ce point. Personnellement, j’aime bien la musique classique sur un roman. C’est mon ami Thierry, qui est ici à BD Fugue avec moi, qui m’a fait découvrir vraiment la musique classique.



Vous aimez créer des liens, entre la BD et le public, entre la musique et la BD.

Le classique s’accorde bien à la littérature parce que le choix est très large, on peut passer de Beethoven à Mozart, de Bruckner à Satie, que j’écoutais de manière plus attentive il y a trente ans. Aujourd’hui, je me dis que je peux l’accorder à tel ou tel roman. Je ne lis ni Musso ni Lévy mais je suis un fan de littérature sud américaine avec laquelle je préfère écouter du classique plutôt que de la salsa.



Vous créez votre univers en même temps que vous lisez.

Je ne peux pas me passer de lire, pour moi, c’est comme manger.



Que lisez-vous en ce moment ?

Je pars en vacances. J’ai acheté cinq romans chez Catherine (de la Librairie Imaginaire). Je lui fais entièrement confiance pour le choix parmi des livres de la rentrée ; j’ai même repris le dernier Delacourt, que j’avais particulièrement aimé. Les intellos trouvent ça détestable, c’est donc rigolo. Je suis plutôt amoureux de Garcia Marquez. J’ai acheté et lu plusieurs fois « Cent ans de solitude ». Je redécouvre chaque fois un univers qui s’enrichit lui-même, ce qui fait que j’ai moins de curiosité pour les nouveaux romanciers.



Vous aimez relire.

Ah oui ! Cet été, j’ai relu « Blanche ou l’oubli » d’Aragon.



Jean-Marie Gourio aime relire.

J’aime lire et relire un bouquin de temps en temps. Si je suis devenu libraire, dans la BD, c’est grâce à un écrivain que j’aime beaucoup que j’ai connu et fréquenté pendant longtemps, c’était Antoine Blondin. Il était un fidèle client de mon restaurant. A jeun, il était passionnant. Quand on lui parlait de poésie, il disait « Chaque fois que je tombe, je m’arrange pour avoir la tête dans les étoiles ».



Au fond, vous êtes avant tout curieux, vous avez l’esprit ouvert. Pour vous, la BD n’est pas un milieu fermé sur lui-même.

Heureusement, sinon nous serions tous morts, la librairie n’existerait plus.

Quand j’ai ouvert ma librairie à Annecy, en 81, il sortait trois cents BD par an, dont beaucoup de mauvaises, on avait le temps de les « travailler ». Aujourd’hui, il en sort quatre cent cinquante par mois. Même si la nouvelle génération de libraires est brillante, elle n’a pas une culture aussi étendue que son aînée. Et puis la BD s’est modifiée, on a vu arriver dans les années 90 des auteurs comme Vautrin, des adaptations d’auteurs comme Modiano, de Sagan, des démarches qui n’ont pas forcément trouvé leur public à cette époque. Il fallait correspondre à des schémas, si on était trop intelligent, on vous éjectait parce qu’on était convaincu que le lecteur était une andouille…

Ce matin, une dame est entrée dans la librairie, elle a fait le tour, s’est approchée de la caisse et m’a dit « Vous ne vendez pas de livres, monsieur ? » Je lui ai répondu « Non ! », elle a tourné les talons et elle est repartie. Ce qui signifie que, pour elle, la bande dessinée n’est pas du livre. On s’en amuse…et on n’avait pas envie de l’aider à sortir de sa case.



Ça veut dire que vous attendez un échange réel avec le client.

La BD que j’adore, je ne la conseille pas à des gens détestables. Je ne peux pas imaginer qu’une personne détestable ait les mêmes plaisirs que moi !

Jean-Jacques Roby fait partie des gens intéressants dont l‘esprit crée sans cesse des liens. Nous semblons quitter l’univers de la BD quand il évoque Orson Welles (et cite Hitchcock) qui refuse certaines propositions pour la télé alors qu’il a besoin d’argent pour ses films, et continue de faire de la radio parce qu’il considère que celle-ci n’a pas de limites, qu’à partir du son, toutes les images peuvent arriver, que la radio élargit l’univers et la pensée.



La manière dont la BD triture l’image offre aussi d’infinies possibilités.

Lire de la BD est un apprentissage. Il faut faire la synthèse du texte et de l’image. Or, d’une case à l’autre, il y a énormément de vide. On vit un film à travers son rythme alors que la BD propose tout sauf une vitesse. La violence n’est pas vécue de la même manière au cinéma parce qu’une image chasse l’autre et fait baisser la tension. Dans la BD, une image violente reste en tension. Prenez une image de Velickovic en peinture, il y a forcément un malaise qui s’installe, qui est là.



Il faut un apprentissage, mais ce n’est pas élitiste ?

Non, pour certains enfants c’est naturel.